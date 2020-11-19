辉瑞称其疫苗有效率达95% 最快年底可在美国上市

据美国全国广播公司、英国天空新闻等媒体18日消息，美国药企辉瑞宣布，其和德国生物技术公司BioNTech共同研发的疫苗，在临床试验的最终数据分析中有效率达到95%，已经满足申请紧急使用授权的要求，将在几天内向监管部门提交申请，最快年内可在美国上市。



辉瑞称其疫苗有效率达95%

辉瑞称其疫苗有效率达95%的疫苗名为BNT162b2，在接种的28天后对抗感染高度有效，且有效性在不同年龄、种族都相同。此外，疫苗对老年人的有效率超过94%。新冠疫苗三期临床试验显示，该疫苗还可以预防重症新冠肺炎的发生。

辉瑞称其疫苗有效率达95%是最终检测数据，辉瑞公司曾在11月9日发布声明称，其实验性新冠疫苗的有效性超过90％，不过该疫苗数据仅为初步数据，预计在11月下旬申请紧急使用授权。如果申请成功，意味著该疫苗可能在今年年底在美国面世。



辉瑞称其疫苗有效率达95%

如果美国食品和药物管理局批准该疫苗，到2020年年底，预计将提供5000万剂疫苗，到2021年年底，将提供13亿剂疫苗。耶鲁大学全球健康研究所主任萨阿德·B·俄梅珥呼吁辉瑞公司尽快发布一份更详细的数据分析报告，以便科学家能够更彻底地评估疫苗试验结果。

除了临床试验结果，辉瑞公司表示，它已经准备好向美国食品药物管理局提交其建议的两个月的安全数据，以及详细的生产记录。据称，美国食品药物管理局将审查这些数据，并请一个外部疫苗专家小组对该申请进行评估，这一过程可能需要数周时间。

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