民航局对多个入境航班发熔断指令：什么是熔断 依据是什么

11月18日，根据最新消息显示，民航局对多个入境航班发熔断指令，自11月23日起对法国航空公司等航空公司的多个航班实施熔断。虽然历史上民航局已经多次发出过熔断指令，但是究竟什么是“熔断指令”，为什么要进行熔断，或许很多网友还不是很清楚。



民航局对多个入境航班发熔断指令

今日民航局对多个入境航班发熔断指令，让很多网友对“熔断指令”本身产生了一些好奇。熔断指令是中国民用航空局根据2020年6月4日发布的《民航局关于调整国际客运航班的通知》有关规定，对触发航班熔断条件的航班，采取的熔断措施。

民航局对多个入境航班发熔断指令并非首次，自2020年8月31日起，对埃塞俄比亚航空公司ET684航班采取熔断措施，暂停该公司该航线航班运行1周。熔断的航班量不得用于其他航线 。10月16日，民航局已累计向中外航空公司发出“熔断”指令70次，取消国际航班132个。



民航局对多个入境航班发熔断指令

而谈到“熔断”这个词，其实可以把从A点到B点的航线比喻为一条线，而熔断就是掐断了这条线路，任何往来的航班都不得通行，这就是所谓的“熔断指令”比较白话一般的解释。当然熔断这个词在其他领域也有应用，你如股票熔断期间就是暂停了所有的交易。

而本次民航局对多个入境航班发熔断指令，也让人们产生一个新的疑问，民航局是依据什么来发放熔断指令的呢？

根据2020年6月4日发布的《民航局关于调整国际客运航班的通知》有关规定，熔断措施为：航空公司同一航线航班，入境后核酸检测结果为阳性的旅客人数达到5个的，暂停该公司该航线运行1周；达到10个的，暂停该公司该航线运行4周。“熔断”的航班量不得调整用于其他航线。“熔断”期结束后，航空公司方可恢复每周1班航班计划。



民航局对多个入境航班发熔断指令

比如在这次民航局对多个入境航班发熔断指令来看，法国航空公司11月6日入境的AF198航班（巴黎至上海浦东）核酸检测阳性旅客6人，自11月23日起，暂停该航班运行1周，这就是一个比较典型的航线熔断行为。

民航局对多个入境航班发熔断指令，所谓熔断指令什么意思？相信通过上面的介绍，您都已经完全了解了吧。

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