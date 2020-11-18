蛋壳公寓接盘者我爱我家？知情人透露：可能性非常大

近日，蛋壳公寓陷入资金危机事件引发业界关注。目前有消息称蛋壳公寓接盘者是我爱我家，虽然目前我爱我家方面已经进行了回应，表示“目前没有接到相关的通知”，但也并未全面否定。另据媒体报道称，我爱我家确实在和蛋壳公寓洽谈接手事宜，最终敲定的可能性非常大。

今日，澎湃新闻从知情人士处获悉，我爱我家确实在和蛋壳公寓洽谈接手事宜，但目前尚未最终敲定，“从双方目前进展看，接盘事宜已有实质性进展，且进展顺利，最终敲定的可能性非常大。”

据《经济观察报》报道，最近一周，我爱我家包括董事长、总裁谢勇等高管多次洽谈接手蛋壳公寓事宜，目前我爱我家正核算财务成本问题。同时，上述报道称，“受北京市相关部门邀约，包括自如、相寓在内多家长租公寓参与商谈接手蛋壳事宜。”

蛋壳公寓近来接连传出公寓断网、拖欠合作伙伴账款和房东租金的消息。16日，蛋壳在其微博上再次声明：公司没有破产，也没有跑路。公司目前的确遇到资金困难的情况，正在积极进行处理，长租公寓是一个新兴行业，也希望社会各方给予支持和理解。

不过，近几年，蛋壳公寓业绩表现较为惨淡却是不争的事实。据蛋壳公寓此前披露，蛋壳公寓2017年至2019年分别净亏损2.7亿元、13.7亿元、34.3亿元；公司资产负债率由2018年的82.62％升至2019年的95.78％。

蛋壳公寓于2020年1月17日登陆纽交所，为2020年登陆纽交所的第一支中概股，其股票代码“DNK”，为国内长租公寓第二个赴美上市的品牌。

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