美团众包小哥偷吃还说真香 抱怨太累求被尊重 网友：你不配

近日，有一名自称为美团众包小哥的人在网络上发帖，引发了网络上的热议。这名小哥自曝因为下雨和电动车没电等客观情况，私自取消配送，并且把顾客点的鸡架吃了。尽管美团的系统给予了一定的处罚，但是当事人毫不在意，甚至表示“鸡架挺香不亏”。

这位自称美团众包小哥在帖子中写道：



美团众包小哥偷吃还说真香

“下班饭都没吃去跑外卖，路上还下起了雨，就跑了六单车就没电了，剩了两单没送，一单取了餐，一单没取，我自己取消了配送，取的餐拿回来自己吃了，直接违规扣了24，还要赔顾客的餐费22，不亏的是顾客点的鸡架还挺香。”



违规取消被平台扣款

从其晒出的手机截图可知，当天配送收入35.8元，因违规取消被扣费32元。此外，他还把自的工作评价一番。他还表示“送几天外卖的直观感受就是这活真不用脑子，但不是说谁挣钱容易，每个人都应该被尊重。”

或许就是这一句“每个人都应该被尊重”彻底激怒了网友，有网友表示别人的餐你不送，你吃了这种行为还想要尊敬，你也配？

还有人表示，这种行为就是偷，建议直接报警处理。你要送不了可以转单给其他旗手，再不济你要跟客户说明情况解释一下，这钟行为真的不值得尊重。



外卖骑手，真的只是困在系统里？

其实近些年因为外卖平台的兴起，关于旗手这个新兴的职业引起了社会上的很多争议。有人说他们是弱势群体，生活不易，要基于多一些理解。此前一篇网络爆文《外卖骑手，困在系统里》更是让人们对这个行业和这个人群有了全新的感悟。

但是因为快递旗手个人自身的问题导致的一些社会问题也正在逐渐凸显出来。而且很多时候外卖旗手以弱势群体自居，博取别人的同情。或许正如网友所言，尊重从来都不是别人给的，而是靠自己的行为和品德挣的。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：美团众包小哥偷吃还说真香 抱怨太累求被尊重 网友：你不配http://news.zol.com.cn/756/7569147.html