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    深圳买5G手机最高补贴1000元 华为苹果小米OV都可享优惠

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    深圳是一座开放和创新的城市，因此很多新的政策都是在这里进行试点，比如此前的央行数字人民币的红包。如今深圳又有了更新的惠民政策，据报道称广东省5G新消费促进活动正式展开，现在深圳市民购买5G产品便可以获得最高1000元的补贴，太幸福了。

    深圳又发大红包：买华为苹果小米5G手机最高补贴1000元
    深圳买5G手机最高补贴1000元

    那么这里所说的5G产品都是什么呢？其实目前仍旧是以5G手机为主。据介绍，华为、苹果、小米、VIVO、OPPO最新5G型号手机在内的7.5万种商品都已纳入可补贴名单。恰逢年底苹果华为相继发布了最新的iPhone 12和Mate 40系列，终于有理由出手了~

    深圳买5G手机最高补贴1000元 华为苹果小米OV都可享优惠
    深圳买5G手机最高补贴1000元

    深圳本次活动期间将围绕5G消费主题，持续开展“家电、智能产品购置补贴”活动，为购买5G产品的市民给予10%的每人最高1000元的补贴。苏宁、顺电、国美等32家智能家电产品零售企业约600多家线上、线下门店，通过银联云闪付进行支付，将可享受补贴。

    在这里划重点了，一定要通过银联云闪付才能获得补贴。市民通过“云闪付”在线上线下门店购买5G产品，可收到10%、每人最高1000元的补贴。补帖采取事后返还形式，市民需通过云闪付购物并登记有关信息，经审核通过后，补贴费用将原路返还。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：深圳买5G手机最高补贴1000元 华为苹果小米OV都可享优惠http://news.zol.com.cn/756/7569120.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/756/7569120.html report 945 深圳是一座开放和创新的城市，因此很多新的政策都是在这里进行试点，比如此前的央行数字人民币的红包。如今深圳又有了更新的惠民政策，据报道称广东省5G新消费促进活动正式展开，现在深圳市民购买5G产品便可以获得最高1000元的补贴，太幸福了。深圳买5G手机最高补贴1000...
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