华晨破产 华晨宝马怎么办？官方正式回应

自主老牌车企华晨汽车集团因债务危机，被抓债权人向法院对其进行破产重整一事引发广泛关注。而作为与宝马的合资公司，华晨宝马未来的运营，以及宝马增持华晨宝马合资公司的这笔交易，是否生变，引发网友热议。

宝马对此回应称，其增持在华合资企业华晨宝马股份的交易不会受到后者母公司华晨汽车集团债务问题的影响。宝马在一封邮件中称，对于宝马而言，目前没有迹象显示，此前合同的效力会因华晨母公司目前的情况而受到限制，而华晨宝马的运营业务也不会因华晨方面的债务而受到影响。

11月13日，全国企业破产重整案件信息网发布，华晨汽车集团控股有限公司被申请破产重整，申请人为格致汽车科技股份有限公司，案号为（2020）辽01破申27号。后者是一家汽车冲压模具研产商，从事汽车冲压模具的设计、研发、制造及销售。

11月16日，华晨汽车集团发布公告称，目前华晨汽车已构成债务违约金额合计65亿元，逾期利息金额合计1.44亿元。因企业资金紧张，续作授信审批未完成，造成无法偿还。







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