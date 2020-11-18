暴雪预警升级为橙色 不同预警等级代表什么你知道吗

今日，暴雪预警升级为橙色刷爆了朋友圈和各大社交媒体。据悉今天早间时分，中央气象台发布了暴雪橙色已经，北方五省可能面临着大道暴雪的恶劣天气。我们经常能看到四种颜色，分别为蓝色、黄色、橙色、红色的暴雪预警，那么您知道它们的具体区别吗？



暴雪预警升级为橙色

目前暴雪预警升级为橙色，我们先来看一下最新的预警情况。预计18日8时至19日8时，黑龙江东南部、吉林西部和北部、辽宁西部、内蒙古中部和东部偏南地区、河北北部等地有大到暴雪，部分地区大暴雪（20-29毫米）。



暴雪预警升级为橙色

上述地区新增积雪深度5-15厘米，局地30厘米以上。

一、蓝色预警含义



暴雪预警



标准： 12小时内降雪量将达4毫米以上，或者已达4毫米以上且降雪持续，可能对交通或者农牧业有影响。

防御措施：

1.政府及有关部门按照职责做好防雪灾和防冻害准备工作；

2.交通、铁路、电力、通信等部门应当进行道路、铁路、线路巡查维护，做好道路清扫和积雪融化工作；

3.行人注意防寒防滑，驾驶人员小心驾驶，车辆应当采取防滑措施；

4.农牧区和种养殖业要储备饲料，做好防雪灾和防冻害准备；

5.加固棚架等易被雪压的临时搭建物。

二、黄色预警含义



暴雪预警

12小时内降雪量将达6毫米以上，或者已达6毫米以上且降雪持续，可能对交通或者农牧业有影响。

防御措施：

1.政府及相关部门按照职责落实防雪灾和防冻害措施；

2.交通、铁路、电力、通信等部门应当加强道路、铁路、线路巡查维护，做好道路清扫和积雪融化工作；

3.行人注意防寒防滑，驾驶人员小心驾驶，车辆应当采取防滑措施；

4.农牧区和种养殖业要备足饲料，做好防雪灾和防冻害准备；

5.加固棚架等易被雪压的临时搭建物。

三、橙色预警含义



暴雪预警

6小时内降雪量将达10毫米以上，或者已达10毫米以上且降雪持续，可能或者已经对交通或者农牧业有较大影响。

防御措施：

1.政府及相关部门按照职责做好防雪灾和防冻害的应急工作；

2.交通、铁路、电力、通信等部门应当加强道路、铁路、线路巡查维护，做好道路清扫和积雪融化工作；

3.减少不必要的户外活动；

4.加固棚架等易被雪压的临时搭建物，将户外牲畜赶入棚圈喂养。

四、红色预警含义



暴雪预警

6小时内降雪量将达15毫米以上，或已达15毫米以上且降雪持续，可能或者已经对交通或者农牧业有较大影响。

防御措施：

1.政府及相关部门按照职责做好防雪灾和防冻害的应急和抢险工作；

2.必要时停课、停业（除特殊行业外）；

3.必要时飞机暂停起降，火车暂停运行，高速公路暂时封闭；

4.做好牧区等救灾救济工作。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：暴雪预警升级为橙色 不同预警等级代表什么你知道吗http://news.zol.com.cn/756/7568788.html