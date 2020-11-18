早报：紫光重启商用计算机业务 微软发布Win10 PC Pluton安全芯片

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

紫光重新开启商用计算机业务，面对市场激烈竞争，想再次占有一席之地已不是件容易的事。



紫光重启商用计算机业务，目标是做到行业前三





紫光计算机召开新品发布会，正式宣告商用计算机业务的回归。紫光计算机科技有限公司于今年 6 月成立，是紫光股份同郑州市政府携手打造的一家高新技术公司，其中紫光股份占公司 51% 的股份，中融创占 30% 的股份，郑州紫慧占 19% 的股份，业务主要面向商用计算机。

社交软件应用再出新功能。

Twitter 在全球推 “故事”功能，24 小时后自动消失





Twitter 今日在全球范围内推出了 “故事”（Stories）功能 “Fleets”，从而向 Snapchat 和 Instagram 发起挑战。Fleets 允许用户发布照片和视频，以鼓励更多的分享。与普通 Twitter 消息不同的是，Fleets 消息不能收到点赞、回复和转发，并且会在发布 24 小时后自动消失。

微软新的安全芯片将内置于CPU中。

微软正式发布 Win10 PC Pluton 安全芯片





微软正式发布了 Pluton 处理器，它是 Windows 10 PC 的新安全芯片，旨在提供硬件和软件集成，我们已经在 Xbox One 和 Azure Sphere 中看到类似芯片设计，但现在它将在即将到来的计算机上提供。

科技产品太抢手，苹果产品在英国竟被劫匪盯上了。



英国M1高速公路上价值 660 万美元的苹果产品被抢





英国时间 11 月 10 日周二晚上 8 点左右，在 M1 高速公路旁的一条支路上，一名卡车司机和保安在运输大量苹果设备的货物时，被劫匪盯上，并被捆绑起来。据英国北安普顿郡警方报道，英国一辆卡车上价值近 700 万美元的苹果产品被戏剧性地抢走。

软银创始人及 CEO 孙正义，为应对第二波新冠病毒疫情做准备。

孙正义今年出售了 800 亿美元资产，应对全球经济





孙正义在《纽约时报》举办的活动上说，他最初的目标是今年出售大约 400 亿美元的资产，但最终的出售规模达到约 800 亿美元。这样做是为了在全球紧急状况下为公司提供流动性。

日月光已进入索尼汽车 CMOS 图像传感器后端供应链





据外媒报道，随着自动驾驶的发展和车辆智能化程度的不断提升，对图像等各类传感器的需求也越来越大，索尼这一实力强劲的图像传感器供应商，在汽车领域也就有很大的发展空间。著名的芯片封测厂商日月光，就已经进入了索尼汽车 CMOS 图像传感器的供应链，并且是第二家进入索尼汽车 CMOS 图像传感器后端供应链的厂商。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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