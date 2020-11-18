钟睒睒再次成为中国首富 若不是蚂蚁暂停上市很多人都不知道他

钟睒睒再次成为中国首富，很多人对这个名字感到陌生，甚至不知道睒（shǎn）字该如何来读。但是在福布斯全球实时富豪榜上，钟睒睒以640亿美元再次成为中国首富，全球排名第17位，力压二马（马云，马化腾），钟睒睒再次成为中国首富。



钟睒睒再次成为中国首富

如果您对再次成为中国首富的钟睒睒感到陌生的话，那么提到农夫山泉您一定有所耳闻，他在1993年创办养生堂有限公司，打响了养生堂龟鳖丸、朵而胶囊等品牌。1996年在杭州投资创立农夫山泉股份有限公司，打造出农夫山泉、农夫果园、尖叫等国内知名饮料品牌。

而让钟睒睒再次成为中国首富的，除了近期农夫山泉的股票大涨之外，还有就是蚂蚁几天暂停上市让曾经的中国首富马云的资产“很受伤”。据媒体报道，蚂蚁集团暂缓上市，直接导致马云资产净值缩水了30亿美元，折让连续三年蝉联中国首富的马云被钟睒睒超越。

而让钟睒睒再次成为中国首富的第二个原因，就要说到农夫山泉的股价大涨。今年8月农夫山泉赴港上市，但是此前不久因为一些舆论事件导致估价大跌，好在事件得到了比较妥善的解决，并以此开启了农夫山泉估价一路大涨的势头，也让钟睒睒再次成为中国首富。



钟睒睒再次成为中国首富

据了解，钟睒睒在农夫山泉持股比率高达84.41%，此外还有持股75%的万泰生物。除了农夫山泉的股价大涨之外，万泰生物的股价自上市以来，目前仍处于相对较高的位置，这也是促进钟睒睒再次成为中国首富的另外一个重要的原因。

而谈到很多人对钟睒睒不少很熟悉，这是因为相对于马云这些经常高调处境，频频登上热搜的，并且到处演讲的科技大佬所不同的是，钟睒睒这位大佬真的是很低调。曾经柳传志扛起了泰山会，王兴、刘强东组织过乌镇东兴局，可钟睒睒却有着“独狼”的称号。

据说他不参加企业家协会，绝少交企业家朋友，几乎从不应酬。钟睒睒曾经说自己就是一个独来独往的人，同行们在干什么、想什么，自己根本不管。而他的制胜法宝就是超然的营销力，“农夫山泉有点甜”“大自然的搬运工”都是教科书般的营销案例。



钟睒睒再次成为中国首富

如果不是农夫山泉和万泰生物的相继上市，人们可能都没意识到中国还有一位这样的顶级富豪。媒体报道称，他做过瓦匠木工、高考落榜、做过记者、最后下海经商。在创设农夫山泉之前，钟睒睒还开过养生堂药业公司，并借此赚到自己的第一桶金。

钟睒睒再次成为中国首富，若不是蚂蚁暂停上市，可能很多人至今都不知道他呢。

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