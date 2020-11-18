腾讯发布虚假广告被罚20万 官方回应终于说清咋回事了

近日“腾讯发布虚假广告被罚 20 万”一事登上了微博热搜，很多人知道这件事情，但是腾讯公司具体是因为什么事情被罚很多人却一头雾水。如今腾讯官方终于针对此事件进行了回应，原来是在某次营销广告上使用了“立即提现”一词而遭到了处罚。



腾讯发布虚假广告被罚20万

行政处罚决定书显示，11 月 5 日，深圳市腾讯计算机系统有限公司因涉嫌发布虚假广告及使用绝对化广告用语，遭深圳市南山市场监督管理局行政处罚 20 万元，决定书文号：深市监南罚字〔2020〕粤海 211 号。

据新京报贝壳财经报道，腾讯公司对此回应称，该处罚针对的是看点快报产品团队在今年 3 月份的一个现金福利运营活动：用户在下载 “看点快报 App”后可获得总共 6.2 元，下载当天先领取 0.88 元，剩余 5.32 元将在后 6 天内发放完毕。

“由于我们在宣传过程中使用了‘立即提现’这一绝对化广告用语，对用户造成了误导，引发了用户投诉。”腾讯看点快报产品团队为此致歉，并表示会加入多重文案审核流程，避免再次发生此类违规行为，并确保良好的用户体验。

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