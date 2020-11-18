苹果谷歌加入美国6G联盟 未来都叫6G但有国籍之别

在全球范围内5G才刚刚起步，6G领域的竞争已经在悄无声息中展开。就在上周末，苹果、谷歌加入美国的Next G Alliance 6G联盟，越来越多的科技巨头也开始布局未来6G网络技术。分析称，未来6G或将出现标准分裂状态，6G技术可能存在“国籍”之别。



01 何为美国6G联盟

今年10月，美国电信行业解决方案联盟（ATIS）宣布正式成立“Next G ”联盟（下一个G联盟）。ATIS是一个由150家成员公司组成的贸易机构，业务涉及5G、物联网、智慧城市和人工智能多个领域，致力于“为 6G 及以后的北美领导力奠定基础”。



美国Next G Alliance 6G联盟

据悉，Next G联盟源于ATIS内部的一项行动，该行动旨在为北美地区制定一种有组织的方式来实现针对5G及未来无线技术。ATIS曾经表示：“当世界正在探索点亮6G之路的机会时，美国必须及时采取关键行动，以确保在 6G 创新和发展中毫无疑问的领导地位。”

02 美派全明星阵容

根据Next G联盟的官方资料显示，其创始成员的阵容不仅豪华且十分强大，其中包括 AT&T、贝尔加拿大、Ciena、爱立信、Facebook、InterDigital、JMA Wireless、微软、诺基亚、高通、三星、TELUS、Telnyx、T-Mobile、US Cellular 和 Verizon。

而在苹果和谷歌加入之前，Charter Communications、思科、HPE、英特尔、是德科技、LG 电子、Mavenir、MITRE 和 VMware 成为最新加入Next G联盟的公司。这些世界级的大公司大部分为美系公司，或依托于美国市场，或跟美国有直接的关联或深度合作。

03 不谈技术先站队

为了扭转在5G领域的失利，Next G联盟这一次有备而来。美国电信行业解决方案联盟（ATIS）CEO Susan Miller今年5月份表示：“鉴于目前形式形势，旧的领导模式将不会在新未来中发挥作用。如果美国真的要维持其领导地位，就必须以一种新的方式行动。”



美国6G联盟创立成员

令人十分感慨的是，目前6G领域尚无明确发展方向，而人们却选择了先“站队”。以至于业界纷纷表示出担忧，两个世界大国之间的争端可能会影响到未来6G的技术走向，极有可能出现不同“国籍”的6G技术，而且两者之间不兼容不互通。

04 中国6G早有布局

其实早在2019年，科技部会同发展改革委、教育部、工业和信息化部、中科院、自然科学基金委在北京组织召开6G技术研发工作启动会。会议宣布成立国家6G技术研发推进工作组和总体专家组，标志着我国6G技术研发工作正式启动。

所不同的是，国家6G技术研发推进工作组和总体专家组的初衷与职责是推动6G技术研发工作实施、提出6G技术研究布局建议与技术论证，为重大决策提供咨询与建议。我们对于6G态度更多的是探索未来可能的技术方向，以及探索6G技术在未来应用模式的创新。

05 华为6G率先启动

华为任正非在2018年多次接受采访时均谈到未来6G网络技术的布局问题，任正非表示华为的6G和5G是同步做的，华为的6G研究也领先世界。如今苹果谷歌才刚刚加入美国6G联盟，而此前华为已经早起启动了6G网络技术的研究，可见更有远见和前瞻。



6G竞争宣告正式启动

如果说5G是国际科技竞争白热化的开端，那么在2030年才会商用的6G则极有可能引发重新“洗牌”的格局。从1G到4G我们被动挨打，到如今虽然中国5G屡屡遭受不公打压和封禁，但也足以说明我们已经足够强大。未来，国家更快切入6G更是未雨绸缪高瞻远瞩。

06 写在最后

技术发展的初衷是为了造福人类，科学技术也理应没有国界之别。但另一发面，科技的发展能带来巨大的商业利益，甚至能够改变世界格局，因此科技公司以及科学家本身始终抹不掉“国籍”的色彩。而在这样的环境之下，只有更加强大才有更多的话语权。

如今6G已经箭在弦上，希望我们在6G时代能够实现真正的腾飞。

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