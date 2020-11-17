圆通回应内鬼泄露公民信息 涉事企业是否担责引发热议

随着圆通回应内鬼泄露公民信息事件持续在网络上发酵，很多网友关于涉事企业是否担责引的话题发热议。很多网友认为单纯的道歉已经没有任何一会，毕竟信息已经泄露出去了，是否应该给消费者补偿，自己的信息是否被泄露是否要用户知情，涉事企业需要担什么责呢？



圆通回应内鬼泄露公民信息

圆通回应内鬼泄露公民信息的生命阐述了安检的全过程，回顾整个事件，系圆通个别员工的监守自盗行为，并且与外部涉案人员内外勾结导致。圆通“内鬼”致40万条个人信息泄露，大量的个人重要信息被非法转卖，可气的是用户个人敏感信息就值1元钱不到。

近些年来用户信息泄露事件屡屡发生，几乎涉及个人信息的任何行业均没有幸免，比如用户带宽、购买新车、购买房产，甚至就连首发快递都会导致个人信息的严重泄露。而快递行业屡屡出现信息泄露事件，或许跟企业监管不严有着直接的关系。

此前央视记者暗访快递单买卖，卖快递单者原来就是某快递公司的快递员，"所有人都见钱眼开，这个事本来就是撑死胆大的，饿死胆小的。"卖单号的快递员还透露想买更多单号，可以找他在快递公司的领导。根据记者估算，一天内被倒卖的个人信息就超过几十万。



圆通回应内鬼泄露公民信息

针对圆通回应内鬼泄露公民信息事件，《刑法》规定，侵犯公民个人信息罪，违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

《刑法修正案九》已经明确单位在保护公民个人信息上负有监管责任。但是，很多遭遇信息泄露的人会觉得维权很难，因为将自己信息出售的大都是一些单位的员工。而且在圆通回应内鬼泄露公民信息的事件当中，根本没人知道谁的信息被泄露了，也无从举证。

虽然大规模信息泄露、数据安全事件频出，却从未见到企业负责人被问责。在此前的一些类似的新闻事件中，有媒体采访了辽宁亚太律师事务所董毅智律师，董毅智律师从法律层面解读了这其中的问题所在。



圆通回应内鬼泄露公民信息

据悉，按照美国的法律，企业发生一次信息泄露事件就可能被罚得倾家荡产。“根据我国法律，对用户隐私的侵权行为约束力有限，用户维权、寻求民事赔偿胜诉率不大，对损失评估难以确定金额，所以想要对隐私泄露的责任人追究责任还是非常困难的。”

究竟该谁为用户数据安全负责？

董毅智认为，按照现行法律，如果用户信息泄露，企业是需要承担一定的赔偿责任的。因为公司与用户之间具备合同关系，有保障用户信息安全的义务。

如果事故是内部人员所为，说明内部存在管理问题，没有尽到安全管理责任，应承担相应的民事责任，赔偿用户损失。如果本次事故是外部攻击造成，需要具体分析携程方面是否有采取基本的技术措施保障信息的安全来判定携程是否存在过错。

很显然，圆通回应内鬼泄露公民信息事件为内部人员所为，但是类似的事件没有“原告”，因为无从知晓谁的信息被盗了，所以这样的事件往往不了了之。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：圆通回应内鬼泄露公民信息 涉事企业是否担责引发热议http://news.zol.com.cn/756/7567875.html