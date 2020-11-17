圆通回应内鬼泄露公民信息 员工监守自盗谁来担责

针对最新的用户信息泄露事件，圆通回应内鬼泄露公民信息事件，称已报案，相关嫌疑人于9月落网，坚决配合打击非法售卖和使用快递用户信息的行为。此次事件属于圆通内部员工监守自盗。鉴于信息泄露事件屡屡爆发，涉事企业一则声明了事，那么谁来担责呢？



圆通回应内鬼泄露公民信息

圆通回应内鬼泄露公民信息的声明指出，我们注意到，近日有媒体报道经公司报案、公安机关破获的非法获取并使用快递运单信息的案件。

圆通回应内鬼泄露公民信息的最新声明还原了案件整个过程：今年7月底，公司总部实时运行的风控系统监测到圆通速递河北省区下属加盟网点有两个账号存在非该网点运单信息的异常查询，判断为明显的异常操作，于第一时间关闭风险账号，同时立即成立由质控、安保、信息中心、网管以及河北省区组成的调查组，对此事件开展取证调查。

调查发现，疑似有加盟网点个别员工与外部不法分子勾结，利用员工账号和第三方非法工具窃取运单信息，导致信息外泄。公司随后向当地公安部门报案，并全力配合调查。相关犯罪嫌疑人于9月落网。更多关于此案件的信息，以公安机关披露的为准。



圆通回应内鬼泄露公民信息

信息安全无小事。圆通一贯坚决配合打击非法售卖和使用快递用户信息的行为。公司核心业务系统均通过了信息安全等级保护三级测评，从技术层面和管理层面着力保障信息系统的安全性。

此次案件，再次敲响了信息安全风险的警钟。我们感谢社会和媒体的监督，并对此案件暴露的问题深表歉意。公司将持续通过“制度+技术”手段，完善信息安全风控系统，对内部账号进行实时监控，主动发现违法违规行为。

同时，着力提升加盟网点的依法经营意识和信息安全意识，并更好配合公安机关，严厉打击涉及用户信息安全的违法行为。欢迎广大客户积极反映情况，举报涉嫌信息安全违法的线索，共同织牢信息安全的防护网。

圆通回应内鬼泄露公民信息案件回顾：

圆通回应内鬼泄露公民信息事件起源于今年 8 月。据邯郸警方消息，邯郸市永年区某物流公司委托人报案称：其公司员工账号被本公司物流风险控制系统监测出有违规异地查询非本网点运单号信息的行为，导致大量客户隐私信息有可能泄露。



圆通回应内鬼泄露公民信息

经过办案人员侦查，圆通内鬼致40万条个人信息泄露终于水落石出，嫌疑人以每日 500 元的费用租用某物流公司内部员工系统账号，团伙成员通过登录租用的系统账号进入该物流系统，导出快递信息，又通过微信、QQ 等方式卖到全国及东南亚等电信诈骗高发区。



圆通回应内鬼泄露公民信息

警方称，圆通内鬼致40万条个人信息泄露案件的涉案嫌疑人涉及河北、河南、山东等全国多个省市，涉案金额120余万元。邯郸市公安局反诈中心联合邯郸市永年区公安局成立的专案组于9月7日将嫌疑人张某行、高某桥、马某杰抓获。



圆通回应内鬼泄露公民信息

据马某杰供述，他将收集到的信息打包卖出，每条信息单价约为1元。至此圆通内鬼致40万条个人信息泄露案件告破，这个案件给我们带来了很好的警示作用，快递企业除了保证货物安全高效投递之外，还应该做好信息安全的企业责任和社会责任。

尽管圆通回应内鬼泄露公民信息，并且表示会加强管理并接受监督，我们不断呼吁企业重视用户信息，但屡禁不止不得不让我们产生重新的思考，是不是企业也需要同等担责，才会引起重视呢？毕竟如果只是一则声明了事，那么谁又会真正在乎保护用户信息的责任呢？

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