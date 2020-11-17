小米11Pro屏幕规格细节曝光：要上2K+分辨率

中关村在线消息：近日最新消息获悉，有知名数码博主爆料称，全新的小米11系列就将投入到2K分辨率的努力中。



小米11Pro屏幕规格细节曝光：要2K+分辨率

据知名数码博主@数码数码闲聊站最新分享的消息显示，全新的小米旗舰机型将采用 3200×1440 的分辨率，屏幕纵横比例为 20:9。

由于目前2K +分辨率的AMOLED屏幕仅限高端旗舰才会使用，目前在各大品牌的旗舰机型上的应用还非常有限，因此不难猜测这款小米新机应该就是传闻中的小米 11 Pro了。

据此前曝光的消息，全新的小米11系列依旧会提供小米11和小米 11 Pro两个版本，二者均将居中挖孔屏方案，其中前者将采用直屏设计，而后置则有望采用的是双曲面屏。

还有之前的消息称，全新的小米 11系列旗舰最大的看点就是将首发搭载骁龙875处理器，这将是小米第一次使用5nm手机芯片，采用 “1+3+4”八核心设计，其中 “1”为超大核心 Cortex X1，峰值性能比 Cortex A78 高 23%，堪称真正意义上的 “超大核”，跑分突破70 万也就是轻轻松松的事。

预计全新的小米11系列旗舰有望提前亮相，至于能提前多久，目前并没有确切的证据支持，请感兴趣的朋友继续关注我们的相关报道。

（文中图片来自互联网）

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