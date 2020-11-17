中关村在线消息：近日据悉，据称是S21 Ultra的透明保护壳在网上曝光，这让该机的外观设计再次得到确认。



三星Galaxy S21 Ultra保护壳曝光：创新镜头设计传感器是亮点

据海外消息人士最新晒出的渲染图来看，与此前曝光的消息基本一致，全新的三星Galaxy S21系列旗舰将在外观设计尤其机身背部的设计上进行一定的改变。

其中最明显的就是在机身背部的左上角有一大块缺口，也就是将以往的后置相机模组向左上角进一步进行调整。

这与此前曝光的Galaxy S21系列的外观设计基本吻合，也进一步印证了该机将采用全新的镜头模组的爆料，辨识度极高。

据此前曝光的消息，全新的三星Galaxy S21系列将依旧包含Galaxy S21、Galaxy S21+和 Galaxy S21 Ultra三款。

除了将首发配备全新的骁龙875外，还将推出搭载自家全新的三Exynos 2100移动平台的版本，同为5nm工艺制程，均将采用 “1+3+4”八核心设计，其中 “1”为超大核心Cortex X1，峰值性能比Cortex A78高23%，堪称真正意义上的 “超大核”。

S21 Ultra还将有望同时支持开启2K分辨率和120Hz高刷新率，搭载一颗全新的1.08亿像素传感器，可以将进光量提升12%，更快更好地拍摄夜景照片，保留更多场景细节。

全新的三星Galaxy S21系列旗舰将有望提前至 021年1月14日正式亮相，将首发配备高通骁龙 875、三星Exynos 2100两款5nm旗舰芯片，并且将会在拍照、快充等方面带来更多的亮点。

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（文中图片来自互联网）

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