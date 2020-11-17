中关村在线消息：近日据悉，英伟达官方的GeForce RTX 3060 Ti显卡性能基准测试被外媒 Videocardz曝光了出来。







英伟达RTX 3060 Ti官方性能基准测试曝光：快于RTX 2080 SUPER

据该数据显示，GeForce RTX 3060 Ti在各方面的表现似乎都比基于图灵的GeForce RTX 2080 SUPER要好，这将使它成为一款相当不错的1080p甚至 1440p游戏显卡。



测试采用英特尔酷睿i9-10900K CPU，以2560×1440分辨率进行测试，RTX 3060 Ti和RTX 2080 SUPER都采用了8GB GDDR6显存，但后者是唯一拥有15.5 Gbps模块的图灵型号，RTX 3060 Ti将坚持使用14 Gbps，显卡的价格也会便宜很多，预计在400美元以下。

基准测试结果分为三组：光栅化、光线追踪和渲染，尽管RTX 3060 Ti的RT核心数量比RTX 2080 SUPER 少（38 对 48），但在所有场景中，RTX 3060 Ti都以RTX 2080 SUPER获胜，甚至在光线追踪中也是如此。

目前，NVIDIA尚未确认该显卡的规格，不过该公司确认RTX 3060 Ti将于12月2日推出。

（文中图片来自互联网）

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