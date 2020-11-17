拼多多拟发行17.5亿美元可转债及拟发行2200万股ADS  将继续重投入农产品上行和新品牌计划

北京时间11月17日美股收盘后，新电商平台拼多多（NASDAQ：PDD）宣布拟发行17.5亿美元可转换优先债券。公司还将给予本次债券的发行承销商30天内行使超额配售权额外购买2.5亿美元额度的债券。据此推测，如承销商行使超额配售权，拼多多此次可转债发行规模将达20亿美元。



同时，拼多多拟通过注册承销方式公开发行美国存托股票（ADS），共计2200万股，公司亦将给予承销商30天内行使超额配售权额外认购330万股ADS。每股ADS相当于4股A类普通股，每股面值0.000005美元。 据此推测，如承销商行使超额配售权，此次发行最多2530万股ADS。

11月17日，拼多多收盘价为142.03美元/每股。拼多多方面表示，公司计划将本次发行所得款项净额用于进一步增强资产负债表，为增长战略提供在资金上更大的灵活性。本次债券发行的结算并不与同时开展的ADS发行的交割互为条件。

据悉，高盛亚洲、美林证券和华兴资本将担任本次发行的承销商。





▲2020年10月，阿克苏苹果采摘的季节里的普通一天，果农杨素芹家的小院成了拼多多产地直销的货仓，来帮工的邻居们一天就能打包发三四吨货。（穆功／摄）

拼多多方面表示，本次发行所得款项将主要用于继续重投农产品上行和“新品牌”（C2M）计划以及技术研发。如拼多多CEO陈磊在11月12日财报电话会上所言，作为中国最大的农产品上行平台，拼多多将继续大力投入农业科技研发和农产品上行体系建设，继续在这一领域进行“重”投入，并将与合作伙伴共建冻库冷链，提升农产品流通的效率。为农业生产者和平台超过7亿消费者创造更多价值。

据悉，本次可转债将于2025年12月1日到期。公司不能于2023年12月6日之前赎回本次债券，12月6日或之后，如在连续30个交易日期间的任何至少20个交易日中，股价均达到可转债有效转股价的至少130%，则拼多多方面可以现金方式赎回全部或部分本次发行的可转债”。有投行出身人士对此项条款解读时表示，当这一条款被触发时，公司选择按原价赎回可转债，而股价已经涨超有效转股价的130%，没有投资人会愿意被原价赎回，所以这个条款“相当于一个变相的强迫转股动作”。

本次债券的利率、最初转股价和其他条款将在本次债券定价时决定。





▲“优居未来”客服人员正在拼多多店铺直播推介一款高性价比的沙发组合。11月16日，江西省赣州市南康区人民政府与拼多多签定战略合作框架协议。拼多多副总裁陈秋表示，“未来五年，平台将联合南康优秀家具制造企业，通过‘反向定制、品销合一’的模式，帮助南康孵化20个十亿级家具品牌。”（摄影：顺子）

上述投行人士表示，在低利率环境、股价表现优异情况下，发行可转债是快速成长的科技公司最理想的融资方式之一。2019年9月25日，拼多多曾以“0%到期收益率和0%票息”成功完成总计8.75亿美元可转换债券定价，并获得超高倍数超额认购，最终成功完成总计10亿美元的可转债发行。彼时，创下了之前15年中概股科技公司首个0%到期收益率和0%票息发行可转债的记录。





▲拼多多三季报显示，截至9月底平台年度活跃买家数达7.313亿，同比增长36%，一年强劲增长了1.95亿活跃买家，其中，第三季度单季增长了4810万。

11月12日，新电商平台拼多多发布2020年第三季度财报显示，截至9月底，平台年度活跃买家数达7.313亿，同比增长36%，一年强劲增长了1.95亿活跃买家。其中，第三季度单季增长了4810万。第三季度，拼多多App平均月度活跃用户数达6.434亿，较去年同期增长50%，单个季度大涨7460万。

截至9月底的12个月，拼多多平台交易额达14576亿元，同比增长73%。第三季度的营收超过142亿元，同比增长89%。非美国通用会计准则（NON-GAAP）下，拼多多净利润为4.664亿元，首次实现季度盈利。

拼多多方面表示，平台依靠农产品起家，推动更多农产区加速农产品上行是拼多多的使命和职责所在。基于现有规模和技术优势，拼多多将继续农业产业的资金和技术投入，致力于为农业产区提供现代数字农业解决方案，帮助千万级农户增产增收的同时，平台上超过7亿消费者能够享受到更多平价优质农产品，城市居民还将体验到更便捷的高性价比“买菜”服务。

财报发布后，各大投行宣布上调拼多多评级，其中摩根大通将拼多多评级从“中性”上调至“增持”，目标价从80美元上调至160美元，野村证券认为拼多多“虽然行业竞争加剧，但业绩稳健”，将拼多多ADR评级从中性上调至买进，目标价从85美元上调至192美元。

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