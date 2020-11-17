华为回应出售荣耀：产业链得以延续

今天一早，华为针对出售荣耀给出了回应。

官方在公告中表示，在产业技术要素不可持续获得、消费者业务受到巨大压力的艰难时刻，为让荣耀渠道和供应商能够得以延续，华为投资控股有限公司决定整体出售荣耀业务资产，收购方为深圳市智信新信息技术有限公司。

对于交割后的荣耀，华为重申，不占有任何股份，也不参与经营管理与决策。

以下是华为官方的回应：

在产业技术要素不可持续获得、消费者业务受到巨大压力的艰难时刻，为让荣耀渠道和供应商能够得以延续，华为投资控股有限公司决定整体出售荣耀业务资产，收购方为深圳市智信新信息技术有限公司。对于交割后的荣耀，华为不占有任何股份，也不参与经营管理与决策。

共有30余家荣耀代理商、经销商联合发起了本次收购，这也是荣耀相关产业链发起的一场自救行为。

荣耀品牌诞生于2013年，始终面向年轻人，坚持中低端价位，七年间发展成为年出货量超七千万部的互联网手机品牌。对荣耀的消费者、渠道、供应商、合作伙伴及员工的付出、爱护与支持，华为深表感谢！

祝福独立后的荣耀与股东、合作伙伴和员工一道，踏上新荣耀之路，持续为消费者创造价值，创造一个属于年轻人的智慧新世界！







本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：华为回应出售荣耀：产业链得以延续http://news.zol.com.cn/756/7567671.html