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    华为回应出售荣耀：产业链得以延续

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王晔

    今天一早，华为针对出售荣耀给出了回应。

    官方在公告中表示，在产业技术要素不可持续获得、消费者业务受到巨大压力的艰难时刻，为让荣耀渠道和供应商能够得以延续，华为投资控股有限公司决定整体出售荣耀业务资产，收购方为深圳市智信新信息技术有限公司。

    对于交割后的荣耀，华为重申，不占有任何股份，也不参与经营管理与决策。

    以下是华为官方的回应：

    在产业技术要素不可持续获得、消费者业务受到巨大压力的艰难时刻，为让荣耀渠道和供应商能够得以延续，华为投资控股有限公司决定整体出售荣耀业务资产，收购方为深圳市智信新信息技术有限公司。对于交割后的荣耀，华为不占有任何股份，也不参与经营管理与决策。

    共有30余家荣耀代理商、经销商联合发起了本次收购，这也是荣耀相关产业链发起的一场自救行为。

    荣耀品牌诞生于2013年，始终面向年轻人，坚持中低端价位，七年间发展成为年出货量超七千万部的互联网手机品牌。对荣耀的消费者、渠道、供应商、合作伙伴及员工的付出、爱护与支持，华为深表感谢！

    祝福独立后的荣耀与股东、合作伙伴和员工一道，踏上新荣耀之路，持续为消费者创造价值，创造一个属于年轻人的智慧新世界！

    华为回应出售荣耀：产业链得以延续

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/756/7567671.html report 952 今天一早，华为针对出售荣耀给出了回应。官方在公告中表示，在产业技术要素不可持续获得、消费者业务受到巨大压力的艰难时刻，为让荣耀渠道和供应商能够得以延续，华为投资控股有限公司决定整体出售荣耀业务资产，收购方为深圳市智信新信息技术有限公司。对于交割后的荣...
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