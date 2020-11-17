互联网金融让我担心我的孩子会资不抵债

蚂蚁集团上市暂缓，一时间引起行业热议，有人评说政府监管太过小心谨慎，这样没有公司能够快速创新；另有人评说蚂蚁金融上市风险太大，会造成金融垄断。我没有财经类知识基础，不在专业领域评说，但是我真正担心的是如果放纵孩子进入互联网金融消费，未来极有可能将无力偿还欠下的债务。

全民网上金融 贷款太容易

现在不仅蚂蚁金融可以网上贷款，其实国内有很多的互联网平台都支持互联网金融，用户可通过个人实名信息认证，以获得相应的贷款额度。

身边有固定工作的同事，在支付宝的花呗额度大部分都有1万左右，而大学生则有1000左右的额度可用。这只是其中一个平台。目前除了阿里支付宝外，还有百度有钱花、京东金融以及各家银行自己APP上开通的贷款服务等。同一用户可以在上述各平台均获得一定额度的可用金额，贷款实在太容易了，但即使我缺钱时我也克制自已，怕给孩子们欠下债务。

以自己亲戚的孩子为例，今年刚17岁，对科技产品非常热爱，手机一年一换，今年刚刚发布的华为智能手表刚刚入手，分期付款，孩子认为非常便宜，因为一个月只需要不到120元。现下喜欢的东西还是太少，当诱惑增多时，或就不是一月120元的还款了。

无法抗拒的消费诱惑

用户贷款总是跟着消费需求走的，11.11刚过，相信大家都经历了一次剁手狂欢夜。消费是没有罪的，可最大的罪恶是开心买买买后还账的痛苦。

对上班族来说，买买买是跟自己的收入能力关联的，最让人担心的其实是还没有开始工作的学生群体，现在的网购学生群体从初中到大学都有，而且消费力不比上班族低，他们消费的背后是父母家庭的责任，而且一些熊孩子对互联网的各类促销都比家长熟悉，但他们并没有风险控制意识，这很容易造成消费债务无法偿还。

先消费后还债

现在大部分的电商平台都支持分期付款，这样可以有效刺激消费，提升交易几率。

网购从2005年开始在国内起步，2010年算是一二线城市普及的转折年份，其消费群体以80后和90后为主，而当下，这波用户群体均已成家立业，他们的网购行为还是非常保守和理性的。

时至今时，00后网络用户开始大量网购，他们的思维更为活跃，再加上接触消息更为便捷，知识面相对更广，相对更为开放。而且大部分都生活在4+2+1的家庭结构中，对财务方面很少会感觉到紧缺。

这也将导致大部分的孩子会肆意消费，不懂节俭。

无力偿还 债务危机

早在信用卡时代，已经有学生因为无力偿还消费贷款，通过卖血、卖肾还债，未来互联网金融更加开放，这类事件也不会是过去式，而极有可能是未来必会发生的事情。

科技发展迅速，创新是没有错的，但对于监管和最起码的安全保障需要提前做好功课。

结束语

也许时尚者认为，提前消费正是社会消费观进步的体现，可如今不只是我的孩子，在各类消费诱惑以及互联网金融平台开放的额度纵容下，00后以及10后群体中已经有人有了个人债务危机。

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