早报：百度发布第三季度财报 Win10下月暂停更新

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

百度第三季度恐惧相与上一季度增长 282%。



百度发布第三季度财报：营收 282 亿元





百度今天发布了截至 9 月 30 日的 2020 财年第三季度未经审计财报。报告显示，百度第三季度总营收为人民币 282 亿元（约合 41.6 亿美元），与去年同期相比增长 1%，与上一季度相比增长 8%；第三季度净利润为人民币 137 亿元（约合 20.2 亿美元），相比之下去年同期的净亏损为人民币 64 亿元，与上一季度相比增长 282%。

微软：工程师放假，12 月份将暂时停止 Win10 驱动更新。

12 月 Win10 驱动更新将暂时停止





微软每月都会发布所有支持的 Windows 10 版本的累积和驱动程序更新，Windows 10 驱动程序更新应该是为了确保你的计算机硬件与即将到来的功能更新和行业变化兼容。

索尼、LG 在德国停止销售并召回相关 Solas OLED 专利产品

索尼、LG 被德国法院裁定侵犯 Solas OLED 专利





LG 与索尼，被德国一法院裁定侵犯了 Solas OLED 公司的专利，要求相关产品停止在德国销售，已销售的产品也需要召回。从外媒的报道来看，Solas OLED 指控 LG 和索尼侵犯的专利，是一项代号为 DE10254511B4 的德国专利，用于控制发光二极管的电路，LG 和索尼电视所用的 OLED 屏幕，涉及到这一专利。

昨天有报道称蛋壳公寓出现暴雷事件，大量租客前去退款。



蛋壳公寓回应破产传闻：没有破产，也不会跑路





蛋壳公寓近日陷入租客、房东和供应商维权纠纷。蛋壳公寓在官微对此回应：“感谢大家的关心和支持，我们没有破产，也不会跑路！请不要信谣传谣！ ”此外，蛋壳公寓方面表示，公司目前的确遭遇资金困难，正在积极处理。

快递公司泄露个人信息，并有偿出售。

圆通快递内鬼致 40 万条个人信息泄露，员工账号有偿租借





据新京报贝壳财经报道，在由邯郸市公安局反诈中心联合邯郸市永年区公安局成立的专案组近期侦办的一起部督案件中，不法分子与圆通快递多位 “内鬼”勾结，通过有偿租用圆通员工系统账号盗取公民个人信息，再层层倒卖公民个人信息至不同下游犯罪人员。东窗事发，始于今年 8 月。据邯郸警方消息，邯郸市永年区某物流公司委托人报案称：其公司员工账号被本公司物流风险控制系统监测出有违规异地查询非本网点运单号信息的行为，导致大量客户隐私信息有可能泄露。

今年最火是不是手机也不是笔记本，而是音频类耳机产品。

三星 Galaxy Buds Beyond 耳机曝光





三星今年已经发布了 TWS 的一些新产品，包括 Galaxy Buds + 和 Galaxy Buds Live。上周，一个新的商标申请在网上泄露，根据信息，三星已经开始开发一款新的 TWS 产品，称为三星 Galaxy Buds Beyond。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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