华为应对断供：不必感叹世道不公

今天，华为心声社区发布了华为公司董事、高级副总裁陈黎芳与新员工座谈。眼下的华为被普遍视为处于最困难的时刻，不过陈黎芳提出，30多年来，华为就是从一个困难又一个困难走出来的，努力克服各种挑战，已经成为一种习惯。

陈黎芳表示，华为成立之初是一个“三无企业”，无技术、无资金、无背景。最初是代理用户交换机产品，但在1990年被取消代理资格。

今天的华为呢？陈黎芳提出，同样是“三无”企业，但或许也是未来的希望所在。

第一，同样没有靠山和背景。

克服困难、创造未来都要靠自己，没有退路才能激发大家找到出路；

第二，员工中没有巨富。

华为的分配方式是“资本主义+社会主义”，既要有差距，差距又不能太大，员工主要依靠劳动创造价值、获取个人财富，资本收益整体上只有劳动获取收益的三分之一，这样才能源源不断地吸收优秀人才加入，来做大蛋糕；

第三，公司没有多少钱。

华为内部有一句话：华为是全世界最穷、又最舍得花钱的高科技公司。

苹果有2100多亿美元现金，比华为多一个数量级；苹果净利润超过20％，华为只有7％左右，但是华为非常舍得花钱，市场和客户服务每年500亿元以上、产品研发每年1200亿元以上，投资人才每年1600亿以上，因为这些都是华为的未来。

陈黎芳认为，最艰难的路，才是捷径。华为发展至今，没挣过快钱、热钱，但踏踏实实，克服了困难，抵御住了市场波动和环境变化，持续成长到今天，这才是成功的捷径。

华为选择了一条艰难的路，时代又给这条路倍增了难度，但只要我们能够踏踏实实地把自己的路走好，再难的路，都是捷径。





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