全球车企大乱斗：丰田炮轰特斯拉 比亚迪跻身全球前五

自今年疫情爆发以来，很多事情都发生了变化。其实细细品味，疫情带来的只是催化，而变化的趋势和动能其实早就已经显现了。比如在汽车行业当中，新能源智能化必然会取代传统燃油车，或许正是疫情的到来加速了这样的进程。如今，全球车企市值再次重新排序。



特斯拉异军突起

如果仅从市值角度考虑，特斯拉当之无愧成为全球第一。因为关注资本市场的话就会发现，今年特斯拉的估价真的是飞上了天。特斯拉依旧是一骑绝尘的存在，凭借着3903.1亿美元的市值，成为全球市值第一高车企，是丰田汽车的二倍左右。

丰田汽车社长丰田章男因在财报会议上罕见地“炮轰”特斯拉而一度引发了热议，他直言尽管特斯拉的市值确实很高，“但它并没有做出真正的东西”。丰田汽车对特斯拉的成长颇有微词，但是如果仅从市值角度考虑，客观的数字摆在这里任何人都无法否认这一事实。



丰田罕见炮轰特斯拉

除了特斯拉的异军突起之外，国内电动车领军企业比亚迪今年的估价也可谓风生水起。自今年年初至今，比亚迪市值已经暴涨了250%以上，并接连超过宝马、奔驰，成为全球市值第五高车企，当前比亚迪的市值为724亿美元。

通过这份榜单来看，当前在电动化的背景之下，传统汽车巨头的地位，受到了新势力们的极大挑战，当前蔚来汽车的销量，甚至还不如宝马旗下的一款车型销量高，但其市值确实真真实实超过了宝马集团。



比亚迪跻身前五

这就是资本市场的前瞻性，投资者看的趋势，而非结果。而结果显现的时候，反而是资本市场利好兑现的散场时刻。

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