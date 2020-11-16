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    北京地铁设口罩自助售货机 小小口罩不仅抗疫还防感冒

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    北京地铁设口罩自助售货机，为这个变化点赞。新冠疫情的爆发，导致口罩一度成为稀缺，但是目前国内的疫情已经得到了有效的控制，口罩的价格基本回归正常。尽管疫情的影响在国内变得远离恶越小，但是很多人也养成了戴口罩的习惯，也让很多热远离了感冒。

    北京地铁设口罩自助售货机 建议您出门佩戴口罩
    北京地铁设口罩自助售货机

    虽然目前我们国内还没有日本那样流行戴口罩，但是通过观察确实在户外很多人都还是会主动戴上口罩。另外在一些短视频平台上，也有不少的儿科医生证实，因为佩戴口罩的愿意，导致今年换季起见因为感冒而就诊的病例确实大大减少了，可见口罩的很有必要。

    北京地铁设口罩自助售货机，无疑是一个非常进步的文明象征。满足乘客疫情期间乘车防护需求，北京地铁目前已分别在6、7、9、10、15号线及S1线6条线路的10座车站付费区内及非付费区设置了10台具备口罩售卖功能的自助售货机。

    北京地铁设口罩自助售货机 建议您出门佩戴口罩
    北京地铁设口罩自助售货机

    除了这些线路北京地铁设口罩自助售货机之外，计划12月中下旬在1、2、13号线及八通线部分车站继续增设口罩自助售货机。下一步将逐步推进该类机具在全网的布设，力争尽快实现全线路覆盖。

    北京地铁设口罩自助售货机 建议您出门佩戴口罩
    北京地铁设口罩自助售货机

    北京地铁设口罩自助售货机，还是非常贴心的一个设定。虽然目前人们人人都会出门戴口罩，但是如果在外面口罩发生污损，或者不小心遗失的话，这些在北京地铁设口罩自助售货机，就发挥了极大的作用。尤其是地铁是一个高密度人群聚集常说，如此设定很有必要。

    北京地铁设口罩自助售货机，再次为北京地铁点赞！

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：北京地铁设口罩自助售货机 小小口罩不仅抗疫还防感冒http://news.zol.com.cn/756/7567105.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/756/7567105.html report 1198 北京地铁设口罩自助售货机，为这个变化点赞。新冠疫情的爆发，导致口罩一度成为稀缺，但是目前国内的疫情已经得到了有效的控制，口罩的价格基本回归正常。尽管疫情的影响在国内变得远离恶越小，但是很多人也养成了戴口罩的习惯，也让很多热远离了感冒。北京地铁设口罩自...
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