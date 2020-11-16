浙江一法拉利撞上飞机致机翼受损 网友：我还见过公交撞高铁呢

似乎进入11月以来，各种离奇的交通事故特别的多。比如前阵子就有个公交车撞高铁的，现在又曝出浙江一法拉利撞上飞机致机翼受损的事故。很多网友为此感叹，真的是活久见啊！那么浙江一法拉利撞上飞机致机翼受损到底是怎么回事呢？不妨继续往下看。



浙江一法拉利撞上飞机致机翼受损

11月15日晚上19点左右，位于浙江省义乌机场附近就发生了一起事故，浙江一法拉利撞上飞机致机翼受损。汽车还能撞飞机？据悉，肇事车辆是一辆红色的豪华跑车法拉利价格相当不菲，而被撞的则是一架小型的飞机。跑车撞飞机，真的是头一次听说。

浙江一法拉利撞上飞机致机翼受损事故发生后法拉利轿车严重受损，一头扎在了飞机的侧面，法拉利轿车的引擎盖都被掀起，车头部分几乎被毁，前轮也是被撞瘪。而飞机的机翼被撞受损。无论是法拉利还是飞机，这价格都不低啊，估计这次事故够保险公司喝一壶的了。



浙江一法拉利撞上飞机致机翼受损

随后法拉利轿车被拖走，据悉，这架飞机或为一架废弃飞机，目前该飞机的相关管理单位迅速对飞机进行了检查和维修估算。相信这场事故导致的损失还是非常惨重的。浙江一法拉利撞上飞机致机翼受损被登上热搜之后，自然也引发了网友们的热烈讨论。

有人说这法拉利是不是起飞失败了，才撞上的飞机。也有人说保险理赔员正在瑟瑟发抖。但其实按照小编猜想，可能是这台法拉利在非公共道路上玩车导致，据说很多买了跑车的人都喜欢找个飞机跑道“崩”一下，感受下超级跑车的加速能力，当然这仅仅是本人的猜测。



浙江一法拉利撞上飞机致机翼受损

交通事故每天都在发生，但是城市里的公交车撞上了复兴号高铁，这样离奇的画面您见过吗？半月前多家媒体报道称南京公交和转运中的复兴号撞了，没想到这样一则不寻常的交通事故很快成为各大社交平台的热搜榜，网友表示：公交撞高铁的画面太清奇，很难脑补……

原来，南京公交和转运中的复兴号撞了事件发生在11月7日傍晚5点半左右，据“南京发布”官微报道，南京江北发生罕见一幕：南京公交和转运中的复兴号撞了。原来，当时这辆复兴号并未运行，而是被半挂车装载运送的车头车厢，所以才发生了这样离奇的事故。



浙江一法拉利撞上飞机致机翼受损

南京公交和转运中的复兴号撞了，也引起了央视的报道：一辆在转运过程中的复兴号突然脱离货车，与对面行驶过来的公交车撞了个“满怀”，现场复兴号车头直接撞入公交车车窗内部，车尾横贯马路，把整天马路拦截下来，很多车辆停靠在后方无法通行。所幸当时天色已晚，并无造成人员伤亡。

前有公交撞高铁，今有法拉利钻撞飞机，各种离奇的交通事故真是令人感叹活久见。在这里小编要提醒大家，出门驾车一定要注意安全呀！莫要让浙江一法拉利撞上飞机致机翼受损的事件在发生了~

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