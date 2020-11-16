腾讯旗下全民K歌回应涉黄被罚 UGC内容不是推脱责任的理由

对于互联网从业人员来讲，UGC是再熟悉不过的一个词汇了，它指的是User Generated Content，也就是用户生成内容，即用户原创内容。比如我们常见的抖音快手小红书，其实都是优秀UGC内容平台的代表。不过在UGC时代也有新问题，比如全民K歌回应涉黄被罚。



全民K歌回应涉黄被罚

全民K歌回应涉黄被罚的主要原因有两点，首先是传播色情低俗歌曲，其次是青少年模式形同虚设等问题。前者就是典型的UGC内容审查不严格导致的，最终导致一些低俗甚至违法内容被广泛传播。尤其是面向青少年的用户，这些低俗内容的危害也被无限放大。

全民K歌回应涉黄被罚事件的爆发，源自10月28日，广东省“扫黄打非”办公室联合省网信办约谈腾讯公司，责令全面整改。10月29日，深圳市南山区文化广电旅游体育局对运营“全民K歌”的腾讯音乐娱乐（深圳）有限公司作出相应行政处罚。

经查，“全民K歌”软件由腾讯公司开发运营。全民K歌回应涉黄被罚的原因在于该平台“交友陪玩”项目中部分歌房主播露骨聊天互动，通过涉性内容诱导观众刷礼物。平台首页短视频推荐中，部分“舞蹈”视频带有明显性暗示。



全民K歌回应涉黄被罚

平台上登载有明显涉色情低俗内容歌曲，用户在平台内能够搜索到相关资源，部分用户进行翻唱并在翻唱音频中改编更加露骨的歌词。平台评论区中部分评论内容污言秽语，存在“约磕(炮)”有偿服务信息，一些账号为色情平台引流。

该平台上线的青少年模式未发挥应有作用，青少年模式下仍能搜索到色情低俗信息。上述行为构成了提供含有宣扬淫秽、危害社会公德内容的互联网文化产品，违反了《互联网文化管理暂行规定》等规定。依此，深圳市南山区文化广电旅游体育局对产品运营公司作出了没收违法所得，并处以顶格罚款的行政处罚，责令立即改正有关违法行为。

当全民K歌回应涉黄被罚之后，全民K歌回应表示，对相关情况高度重视，10月内已就公告中提及的问题完成了整改，今后将继续强化对包括UGC在内的各项内容的审核，对违规内容或账号的处罚绝不手软。



全民K歌回应涉黄被罚

全民K歌回应涉黄被罚事件也给我们带来了很多反思，腾讯方面也走出了积极的协调和改变，腾讯依照整改要求制定了相应工作举措：

1，分析了问题产生原因，严肃处理责任人员；

2，对“全民K歌”APP进行30天整改，下线“交友陪玩”功能；

3，进一步排查清理平台上涉黄歌曲色情低俗视频、评论区违规发言等有害信息，处置封禁违规账号和歌房；

4，同时，立即关闭青少年模式下的站内搜索功能，对该模式下的安全机制和产品功能进行了完善。

全民K歌回应涉黄被罚事件也让很多人首次知道“全民K歌”软件由腾讯开发和运营。具体来看，腾讯音乐娱乐（深圳）有限公司成立于2016年7月12日，法定代表人胡敏，注册资本为人民币500万元。

我国的数字音乐市场正处于快速增长阶段。统计数据显示，2018年我国数字音乐用户达到7.4亿，预计2023年用户数量将突破8亿。

全民K歌回应涉黄被罚，腾讯力推四大措施整改，或许这是一个值得称赞的结局。其实不仅仅是全民K歌，此前抖音快手等平台也曾曝出过不雅内容的问题，在UGC时代如何利用人工智能提升审查效率和效果，并辅助人工复查，成为各大内容平台需要解决的首要问题。

全民K歌回应涉黄被罚带给我们很多警示，全国“扫黄打非”办公室负责人表示，内容安全是互联网企业的生命线，也是互联网行业的行为底线。愈是大网站、大平台，愈要重视落实主体责任，加强内容安全管理，切实把责任落到实处，切勿流于形式。

希望腾讯公司从这次处罚中汲取教训，采取更为有力的整改措施。其他互联网企业也要高度重视，加强内容安全审核，坚决切断有害信息传播途径，严厉打击网络“黑灰产”，共同维护健康清朗的网络空间。腾讯旗下全民K歌回应涉黄被罚，为我们敲响警钟。



全民K歌回应涉黄被罚

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