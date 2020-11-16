苹果CPU在X86下测试M1：依然秒杀上一代

目前，M1芯片在Rosetta 2下模拟x86的新基准测试成绩开始出现，最新上传的新版Rosetta 2 Geekbench结果显示，运行在8GB内存的MacBook Air上的M1芯片的单核和多核成绩分别为1313分和5888分。



作为对比，运行M1原生的MacBook Air的初始基准测试，单核成绩为1687分，多核成绩为7433分。

由于这个版本的Geekbench是通过苹果的翻译层Rosetta 2运行的，所以对性能的影响是可以预期的。运行x86代码的Rosetta 2似乎达到了M1的78%-79%的原生性能。

尽管性能受到影响，但单核Rosetta 2的成绩结果仍然优于任何其他Intel Mac，包括2020年的27英寸iMac中内置的Intel酷睿i9-10910@3.6GHz。在GPU成绩中，一同出现的还有GeForce GTX 1050 Ti（很可能是通过Thunderbolt 3端口连接到主机使用的），而这两套系统都是在Mac OS X上运行Metal API。

从实际测试成绩看，M1在Aztec Ruins场景中，Normal Tier模式离屏测试提高了22%，High Tier模式离屏测试提高了约21%，Car Chase场景和曼哈顿3.1中也有类似的情况，大概有20%的提高。







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