中关村在线消息： 今日据悉，OPPO将在11月17日-18日在深圳举办OPPO未来科技大会 2020， OPPO INNO DAY 2020，届时3款概念产品与2套技术系统会在大会上正式亮相。







OPPO官宣推出全新概念手机 将采用可拉伸设计

在今日OPPO官方预热了OPPO概念手机，称 “大屏？小屏？无限屏？未来你的手机或许可以收放自如。”官方还放出了一张海报，海报展示了手机的一角，非常有特色的一点是该机的边框要高出屏幕很多。



近日知名数码外媒LetsGoDigital分享了一份OPPO申请的新专利，显示OPPO似乎正在开发可伸缩型的智能手机，结合官方现在的预热，OPPO这款概念手机应该会采用伸缩屏幕的设计。

此外，据数码博主@数码闲聊站的猜测OPPO概念机将采用 “云卷屏”，屏幕可以进行横向拉伸。

目前OPPO概念机到底采用哪种屏幕设计，现在还无法确定，从官方的宣传图来看还是很令人期待的，感兴趣的朋友可以继续关注我们的后续报道。

（文中图片来自互联网）

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