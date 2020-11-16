中关村在线消息：近日据悉，三星入门级机型Galaxy A12现已出现在了Geekbench上，同时曝光了该机将搭载联发科Helio P35芯片组和3GB的运存。



三星Galaxy A12跑分公布：联发科HelioP35芯片+3GB运存

Galaxy A12型号为SM-A125F，跑分信息显示，该机配备了频率为2.3GHz的联发科技Helio P35（MT6765）芯片组，并配备3GB RAM，运行Android 10的操作系统。

Galaxy A12的单核得分为169，多核得分为1001，证明了该机可提供足够的入门级性能，目前有关这款手机其他方面的消息并不多，但有爆料者称它将提供32GB和64GB存储版本可选。

Galaxy A12并非三星旗下最低级的机型，此前有还有一款三星Galaxy A11，配备高通骁龙450芯片，提供2+32/3+64GB的存储可选，采用6.4 英寸HD+屏幕，同样Android 10操作系统，后置13MP+5MP+2MP三摄，前置8MP镜头，内置4000mAh电池，支持15W快充。

三星Galaxy A12预计将在该机基础上进行一定优化升级而来，有关该机的其他信息，请感兴趣的朋友继续关注我们的后续报道。

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