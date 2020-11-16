中关村在线消息：近日据最新消息称，苹果已经要求相应的供应链合作伙伴，送测折叠屏手机所需要的零部件，而鸿海、新日兴等都已经第一时间响应了苹果的要求。



苹果可折叠iPhone消息 供应链已送样测试，起售价1499美元（本图为概念图）

报道中提到，作为折叠屏手机中最重要的零部件，轴承是重中之重，而新日兴已经将其最新的方案和量产的零部件送给了苹果检测。

此前就有消息称，苹果正在打造一款相当完美的iPhone，其去除了刘海，同时屏幕也够大，而它就是折叠屏版的iPhone，预计到2022年发布，售价是1499美元起步，约合RMB9900元。

根据之前的信息显示，苹果可能从三星那里采购了可折叠屏幕，很可能是为了先测试一下质量。

目前，还没有确认苹果打算在可折叠iPhone上使用哪种显示技术，但如果一切按计划进行的话，改用micrOLED可能需要三到四年左右的时间。

这可能预示着可折叠iPhone可能会采用mini LED屏幕，因为苹果打算首先转向这一技术，但现在还没有任何确认。

（文中图片来自互联网）

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