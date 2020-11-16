iPhone 12现“断触门”：苹果终于回应

这iPhone 12的四款机型已经全部上市，随着购买的用户越来越多，有关该机的问题也是变得多了起来。之前网上出现了一些用户的吐槽，其在使用某些Made for iPhone助听器设备时可能会遇到音质问题，个别助听器变得无法配对。苹果表示，已经意识到这个问题，并将在未来的软件更新中提供修复方法。

苹果表示，一些连接到iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro或iPhone 12 Pro Max的助听器/设备可能会出现意想不到的噪音，包括响亮的静电打火声、音频中断或出现间歇停止以及音频乱码。

另外，针对另外一些用户反馈的iPhone 12 mini断触问题，大家也都在各种在线论坛上报告，包括苹果支持社区和Reddit，而官方表示也会积极跟进。

从目前的情况看，断触问题更应该是软件，而非硬件上的。苹果没有说明哪个软件版本将包含修复功能。iOS 14.3的首个测试版已于本周早些时候向开发者和公共测试者提供。







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