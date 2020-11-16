以色列公司推出无耳机传输音乐 网友却想拿它来做这种事

无线耳机大家都见过，但是无耳机传输音乐技术，相信您也是第一次听说。据报道，以色列公司推出无耳机传输音乐技术，这项技术能够让音乐像光束一样射向听众的大脑，无需耳机无需线路就能让听众聆听音乐，而且别人还听不到，简直太过神奇了。



以色列公司推出无耳机传输音乐

这家名为Noveto Systems 的以色列音频公司推出一种新的未来音频技术 “声音光束”，并且发布了基于该技术SoundBeamer设备，可以实现无需耳机直接将声音传播给听众的大脑，其他人也听不到声音。这听起来十分科幻，但2021年圣诞节前这样设备就能上市。

根据报道，以色列公司推出无耳机传输音乐的技术原理其实并不复杂，这种装置采用3D感应模块探明并跟踪听者耳朵位置，然后利用超声波发送音频，用户的耳朵此刻刚好形成一个音频收集器的效果，说白了就是一个能定向发射超声波的装置。



以色列公司推出无耳机传输音乐

当然，除了能够定向意外，关键还要能欧跟踪人的行动轨迹。以色列公司推出无耳机传输音乐，该技术使用了大量可形成声波束的超声波发射器，它们以二维网格的形式被安装在设备上。改变位置也不怕，但当用户完全移出声音光束的路径，就没法听到。

以色列公司推出无耳机传输音乐，尽管听起来是很厉害的样子，但是怎么感觉这么不靠谱呢？如果是单纯的能够听到，或许还比较可信，但是如果要聆听音乐，难道不讲究一个音质音色么？或许一切还要等这个产品最终落地再来评价吧，毕竟现在伪科技太多。



以色列公司推出无耳机传输音乐

以色列公司推出无耳机传输音乐的消息曝光或，有的网友不淡定了，表示这个东西或许也能够被用来干不好的事情，如果以色列公司推出无耳机传输音乐，那么自然也能传输音频。比如玩斗地主的时候，别人给我报对方的底牌？那我岂不是成了传说中的千王之王了？

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