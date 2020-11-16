马保国首度回应被恶搞：网络信息很乱 大家要明辨是非

经常上网的朋友应该不会对马保国这个名字感到陌生，马保国自称“浑元形意太极拳掌门人”，因为在2020年5月17日与王庆民切磋的过程中被KO，从而引网络热议。如今马保国被很多剪辑视频恶搞，近日马保国首度回应被恶搞：网络信息很乱，大家要明辨是非。



马保国首度回应被恶搞

马保国首度回应被恶搞，相信很多网友也在各大社交平台看过很多被建议的高效视频。今年5月，他与一位搏击教练比武被三次KO ，1月还曾被一个年轻人打败。

众所周知，5月17日下午，在山东淄博进行了一场"演武堂之十六"的搏击比赛中，69岁的马保国首次登上搏击擂台，对手是比他小民间武术爱好者20岁的王庆民。比赛开始之后，马保国仅仅10秒钟就被对手击倒在地，之后又两次被击倒。



马保国首度回应被恶搞

几个月后，马保国成了鬼畜区顶流，由于关于他的鬼畜视频实在太火太多太有才华，他成了无数人的快乐源泉。虽然马保国比武这事已经过去几个月了，但因为这些视频，几乎所有人都开始修炼马学， “ 耗子尾汁（ 好自为之 ） ” 成了当下最流行的网络用语。

在视频里，他控诉那个年轻人 “ 不讲武德 ” ，劝他 “ 好自为之 ”，正是这句“不讲武德”成为笑谈。马保国根本不像视频里被人打得鼻青脸肿，窝囊兮兮，反之，他 77 年就上了大专，参过军，进过国企，白手起家出国闯荡，经历称得上传奇。



马保国首度回应被恶搞

他的这两段视频，在网络平台经过剪辑后，使得各种各样版本的“不讲武德”层出不穷，在网络平台迅速传播，也让他成为了“笑料”。

马保国首度回应被恶搞，正是因为这样的视频被广泛传播，最终也惊动了早已回归平静生活，远离武林圈子的马保国。



马保国首度回应被恶搞

最终，马保国在个人微博上首度回应被恶搞视频：最近网上出来很多关于马老的各类剪辑视频，网络信息很乱，大家要能清晰明辨。

这里是我们对外唯一的窗口平台，一切信息以此发布为准，谢谢大家。马老已回归平静生活，远离武林是非圈子，望大家能了解为盼。



马保国首度回应被恶搞

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