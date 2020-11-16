早报：京东健康赴港IPO获批 我国第五款新冠疫苗进入三期临床

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

继京东数科上市后，京东健康赴港上市获批，这是京东集团独立上市的第三家公司。



京东健康赴港IPO获批，上半年扣非净利润3.71亿元





15日晚间，根据联交所网站查询，公司已经上传聆讯后资料集，可见已获准赴港上市。

外媒公布苹果iPhone 12 mini电池续航测试结果。

iPhone 12 mini电池续航玩游戏不足 2.5 小时





在 Web 浏览和在线视频播放两项上，iPhone 12 mini 的续航都略逊于 iPhone 11，同时略强于 iPhone SE 2。3D游戏测试iPhone12 mini则只能坚持2小时22分钟。

北京消费都今年11.11消费实力出炉。



北京11.11期间快件处理量预计达3亿件





11月1日至12日，北京市累计处理快件2.4亿件，日均处理快件2000万件，较去年同期增长50.7%。11月11日至16日期间，北京市主要品牌企业预计累计处理1.4亿件快件，11.11期间北京快件处理量预计达3亿件。

我国新冠疫苗又有新消息。



我国第五款新冠疫苗进入三期临床试验





乌兹别克斯坦政府近日对媒体表示，由安徽智飞龙科马生物制药有限公司（以下简称 “智飞龙科马”）研发的新冠疫苗将在乌兹别克斯坦开展三期临床试验。这是中国第五个进入三期临床试验的候选疫苗。

社交软件功能越来越丰富，属性越来越模糊。

微信在聊天框加入话题功能





有网友发现微信聊天对话框中也可以出现话题，只不过在最新的iOS版7.0.18版本中，尚未发现更新提示。

电商的物流系统基础建设再升级。

全球首条智能空轨集疏运系统将落地青岛港





山东港口青岛港与中车长江集团长江公司在青岛港全自动化集装箱码头举行前湾港区智能货运空轨项目签约仪式，标志着由武汉智造、全球首创的首条智能空轨集疏运系统将落地山东港口青岛港。项目全线长约 9.5 公里，年运输能力达 150 万标准箱。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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