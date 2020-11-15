原装正品电池便宜换了！华为148款机型送福利

华为今天官方宣布，新增27款机型参与99元起换电池活动，至此参与机型总数已达148款，涵盖近几年的几乎所有华为和荣耀手机、平板。

即日起至2020年12月31日，指定的华为机型在质保期外更换原装正品电池，只需99元/129元/359元，无需支付额外费用，而且更换后的电池享受90天保修服务。直接前往华为服务店、预约、寄修、上门，或通过华为商城购买，均可参与该活动。

本次新增机型，99元的有：

nova 3、nova 2s、畅享20 5G、畅享20 Pro、畅享10e、畅享8 Plus、畅享7 Plus、畅享Z、麦芒9 5G、麦芒7、麦芒6、荣耀30青春版、荣耀X10、荣耀畅玩7X、荣耀畅玩9A、荣耀Play4、荣耀7

129元的有：

Mate 30 Pro、Mate 30 RS保时捷设计、P40 Pro+、nova 5 Pro、nova 5、畅享20 Plus、MatePad、荣耀X10 Max、荣耀Play4 Pro、荣耀平板V6

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