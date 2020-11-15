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    原装正品电池便宜换了！华为148款机型送福利

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王晔

    华为今天官方宣布，新增27款机型参与99元起换电池活动，至此参与机型总数已达148款，涵盖近几年的几乎所有华为和荣耀手机、平板。

    即日起至2020年12月31日，指定的华为机型在质保期外更换原装正品电池，只需99元/129元/359元，无需支付额外费用，而且更换后的电池享受90天保修服务。直接前往华为服务店、预约、寄修、上门，或通过华为商城购买，均可参与该活动。

    本次新增机型，99元的有：

    nova 3、nova 2s、畅享20 5G、畅享20 Pro、畅享10e、畅享8 Plus畅享7 Plus、畅享Z、麦芒9 5G、麦芒7麦芒6荣耀30青春版荣耀X10荣耀畅玩7X、荣耀畅玩9A荣耀Play4、荣耀7

    129元的有：

    Mate 30 Pro、Mate 30 RS保时捷设计、P40 Pro+、nova 5 Pronova 5、畅享20 Plus、MatePad、荣耀X10 Max荣耀Play4 Pro、荣耀平板V6

    华为99元起换电池新增27款机型：总数已达148款

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：原装正品电池便宜换了！华为148款机型送福利http://news.zol.com.cn/756/7566483.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/756/7566483.html report 662 华为今天官方宣布，新增27款机型参与99元起换电池活动，至此参与机型总数已达148款，涵盖近几年的几乎所有华为和荣耀手机、平板。即日起至2020年12月31日，指定的华为机型在质保期外更换原装正品电池，只需99元/129元/359元，无需支付额外费用，而且更换后的电池享受90天...
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