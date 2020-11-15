华为手机能救命！提前几十秒预警

今年9月初，华为正式发布了EMUI 11，诸多新特性中，特别加入了110畅连视频报警、地震预警功能，现在地震预警终于开始落地了。

据数码博主@鹏鹏君驾到 ，Mate 40系列升级最新的EMUI 11版本后，可以在系统设置－安全部分找到“应急预警通知”，进入即可开启地震预警，当检测到地震时，就会及时发送地震预警通知。

在地震波到达前，手机会以数字倒计时报警音进行播报，同时震动提示，提醒用户尽快避险。

而在地震波到达后，会提供快捷帮助入口，快速导航到就近避难所，查看紧急联系人电话、出示个人紧急信息。

据悉，该功能会很快地逐步更新推送到其他适配EMUI 11的华为、荣耀手机上。

不过，该功能初期支持四川省地区(信息来自成都高新减灾研究所并经过官方授权)，后续将支持更多地区。

所谓地震预警，并不是地震预报(这个还不现实)，而是指地震发生后，临近震中的观测仪器捕捉到地震波后，快速估测地震的大小并预测地震可能造成的影响，赶在破坏性地震波到达目标区域前，发出紧急警报，以减轻灾害损失，预警短则数秒，长则可达几十秒。

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