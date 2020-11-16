《魔兽世界：暗影国度》光追特效感受下 竟跟没开一样

经典网游的最新资料片《魔兽世界：暗影国度》很快就会到来，如今已经进入了前夕阶段的。这个版本的资料片首次提供了对光线追踪特效的支持，不仅仅N卡可以开启，最新发布AMD的RX 6000系列显卡同样也可以支持，暴雪也宣布A卡支持游戏中光追了。



《魔兽世界：暗影国度》光追特效没效果

而说到这一点，其实AMD一直是暴雪的战略合作伙伴，这次在9.0资料片中双方的合作也不少，支持了了许多新的图形功能——从可变速率着色（VRS），到DXR技术支持的光线追踪，再到FidelityFX环境光遮蔽（FidelityFX Ambient Occlusion）。

尽管此前的演示片中，爱很多新技术新特效的加持下整体画面感确实提升很大，但是在实际游戏当中，光追效果在9.0补丁中就上线了，不少玩家及媒体测试、体验过之后都觉得这光追特效根本没啥变化啊，哪怕是开到最高档也不行，光影效果没啥变化。

没啥变化也就算了，据玩家反映作为在开启光追特效以后帧率真的是可以用暴跌来形容了，据悉可以达到120fps降至80-90fps，损失1/3左右的性能。AMD RX 6000还没上市，A卡的实际体验还不得而知，但RTX 2060显卡体验过后确实如此，画质很难看出变化。



《魔兽世界：暗影国度》



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