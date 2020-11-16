    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 游戏 > 正文

    《生化危机》电影重启版片场照曝光 1:1还原浣熊市

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    《生化危机》系列的经典无需多言，尽管已经被搬上了大荧幕，但是经典的题材重拍还是引起了很多玩家的关注。据悉《生化危机》电影重启版的拍摄工作正在全面进行中，据悉新片将会在影片中还原《生化危机2》浣熊市的面貌，近期便有片场剧照被曝光出来。

    《生化危机》电影重启版片场照曝光 1:1还原浣熊市
    《生化危机》电影重启版片场照曝光

    根据《生化危机》电影重启版的片场照来看，我们看到了游戏刚开始的时候便能见到的肯多枪械店和艾米餐馆。《生化危机2》游戏中，克莱尔在艾米餐馆里首次遭遇丧尸袭击，随后被里昂所救，二人的一系列冒险随即展开。

    肯多枪械店是罗伯特肯多开的，这个商店在《生化危机2》和《生化危机3》里都有出现，玩家应该已经非常熟悉了。

    《生化危机》电影重启版片场照曝光 1:1还原浣熊市
    《生化危机》电影重启版片场照曝光

    从这两个场景来看，这部电影的还原度应该还是挺高的。

    《生化危机》电影版的制作权，依然是在康斯坦丁影业Constantin Film手里，这次他们找来了编剧兼导演Johannes Roberts主导《生化危机》的重启版。

    制片人表示，“在经历了十几款游戏、六部真人电影和数百页的粉丝小说之后，我们觉得有必要回到1998年，去探索隐藏在浣熊市墙壁里的秘密。”

    《生化危机》电影重启版片场照曝光 1:1还原浣熊市
    《生化危机》电影重启版片场照曝光

    “通过这部电影，我真的想带观众回到最初两款游戏，就像我当初第一次这款游戏，体验到的那种恐怖感。”他表示重启版的背景设置在“1998年浣熊市那个命运之夜”，同时向观众展示一个逐步走向死亡的美国小镇。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：《生化危机》电影重启版片场照曝光 1:1还原浣熊市http://news.zol.com.cn/756/7566476.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/756/7566476.html report 1133 《生化危机》系列的经典无需多言，尽管已经被搬上了大荧幕，但是经典的题材重拍还是引起了很多玩家的关注。据悉《生化危机》电影重启版的拍摄工作正在全面进行中，据悉新片将会在影片中还原《生化危机2》浣熊市的面貌，近期便有片场剧照被曝光出来。《生化危机》电影重启...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    iphone12苹果发布会AWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品