《生化危机》电影重启版片场照曝光 1:1还原浣熊市

《生化危机》系列的经典无需多言，尽管已经被搬上了大荧幕，但是经典的题材重拍还是引起了很多玩家的关注。据悉《生化危机》电影重启版的拍摄工作正在全面进行中，据悉新片将会在影片中还原《生化危机2》浣熊市的面貌，近期便有片场剧照被曝光出来。



《生化危机》电影重启版片场照曝光

根据《生化危机》电影重启版的片场照来看，我们看到了游戏刚开始的时候便能见到的肯多枪械店和艾米餐馆。《生化危机2》游戏中，克莱尔在艾米餐馆里首次遭遇丧尸袭击，随后被里昂所救，二人的一系列冒险随即展开。

肯多枪械店是罗伯特肯多开的，这个商店在《生化危机2》和《生化危机3》里都有出现，玩家应该已经非常熟悉了。



《生化危机》电影重启版片场照曝光

从这两个场景来看，这部电影的还原度应该还是挺高的。

《生化危机》电影版的制作权，依然是在康斯坦丁影业Constantin Film手里，这次他们找来了编剧兼导演Johannes Roberts主导《生化危机》的重启版。

制片人表示，“在经历了十几款游戏、六部真人电影和数百页的粉丝小说之后，我们觉得有必要回到1998年，去探索隐藏在浣熊市墙壁里的秘密。”



《生化危机》电影重启版片场照曝光

“通过这部电影，我真的想带观众回到最初两款游戏，就像我当初第一次这款游戏，体验到的那种恐怖感。”他表示重启版的背景设置在“1998年浣熊市那个命运之夜”，同时向观众展示一个逐步走向死亡的美国小镇。

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