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    三星Galaxy S21系列三款配置曝光

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王晔

    日前，AP宣称已经提前预览到S21系列的官方渲染图，和Onleaks据CAD制作的外形一致。此外，三款机型的主要配置信息也一并出炉。

    三星Galaxy S21系列三款配置曝光 老外吐槽塑料壳、1080P屏令人失望

    简单来说，S21代号O1，6.2寸1080P显示屏，120Hz刷新率，LTPS面板，搭载骁龙875或Exynos 2100处理器，4000mAh电池，三摄组合是6400万长焦+1200万超广角+1200万主摄，预装基于Android 11的OneUI3.1系统，不过，该机为塑料后壳。

    三星Galaxy S21系列三款配置曝光

    S21+代号T2，6.7寸1080P显示屏，120Hz刷新率，LTPS面板，搭载骁龙875或Exynos 2100处理器，4800mAh电池，三摄组合是6400万长焦+1200万超广角+1200万主摄，预装基于Android 11的OneUI3.1系统。

    S21 Ultra代号P3，6.8英寸2K显示屏，120Hz自适应刷新率，更省电的LTPO面板，搭载骁龙875或Exynos 2100处理器，5000mAh电池，四摄组合是108MP主摄+1200万超广角+1000万三倍光变长焦+1000万像素10倍光变长焦，预装基于Android 11的OneUI3.1系统，支持Wi-Fi6E。

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/756/7566349.html report 743 日前，AP宣称已经提前预览到S21系列的官方渲染图，和Onleaks据CAD制作的外形一致。此外，三款机型的主要配置信息也一并出炉。简单来说，S21代号O1，6.2寸1080P显示屏，120Hz刷新率，LTPS面板，搭载骁龙875或Exynos 2100处理器，4000mAh电池，三摄组合是6400万长焦+1200万...
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