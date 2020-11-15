三星Galaxy S21系列三款配置曝光

日前，AP宣称已经提前预览到S21系列的官方渲染图，和Onleaks据CAD制作的外形一致。此外，三款机型的主要配置信息也一并出炉。

简单来说，S21代号O1，6.2寸1080P显示屏，120Hz刷新率，LTPS面板，搭载骁龙875或Exynos 2100处理器，4000mAh电池，三摄组合是6400万长焦+1200万超广角+1200万主摄，预装基于Android 11的OneUI3.1系统，不过，该机为塑料后壳。





S21+代号T2，6.7寸1080P显示屏，120Hz刷新率，LTPS面板，搭载骁龙875或Exynos 2100处理器，4800mAh电池，三摄组合是6400万长焦+1200万超广角+1200万主摄，预装基于Android 11的OneUI3.1系统。

S21 Ultra代号P3，6.8英寸2K显示屏，120Hz自适应刷新率，更省电的LTPO面板，搭载骁龙875或Exynos 2100处理器，5000mAh电池，四摄组合是108MP主摄+1200万超广角+1000万三倍光变长焦+1000万像素10倍光变长焦，预装基于Android 11的OneUI3.1系统，支持Wi-Fi6E。

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