苹果iPhone 12 Pro Max评分：挑战Mate40 Pro输了

昨天夜里，DxOMark公布了苹果iPhone 12 Pro Max的后置拍照得分，这是iPhone 12四款手机中拍照最强的，总分达到了130分，比iPhone 12 Pro高了2分，但依然不低华为小米，只能拍第四。

iPhone 12 Pro Max的硬件拍照能力是该系列最强的，配备了1200万像素超广角、广角及长焦三摄外加激光雷达扫描仪，但相比iPhone 12 Pro，iPhone 12 Pro Max主摄采用了全新的单位像素面积1.7微米的传感器，面积大了47%。

传感器还没公布，不过从官方数据来看，猜测iPhone 12 Pro Max这枚传感器尺寸大约在1/1.6英寸到1/1.9英寸之间，这也是自iPhone诞生以来，苹果在iPhone上使用最大尺寸的传感器。

iPhone 12 Pro Max还首次采用了单反上传感器位移式光学图像防抖功能，可通过传感器位移消除抖动对于成像画质的影响。

变焦方面，iPhone 12 Pro Max变焦范围也比iPhone 12 Pro更广。前者为2.5 倍光学变焦 (放大)，2 倍光学变焦 (缩小)；5倍光学变焦范围，最高可达 12 倍数码变焦。

后者为2 倍光学变焦 (放大)，2 倍光学变焦 (缩小)；4 倍光学变焦范围最高可达 10 倍数码变焦。

尽管如此，在DxOMark的榜单中，iPhone 12 Pro Max总分为130分，其中拍照138分，变焦68分，视频113分，总分位列第四，输给了Mate40 Pro、小米10至尊纪念版及华为P40 Pro。

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