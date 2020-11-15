农村取快递为何这么难：原因不难 改变才难

双11过后又到了幸福的拆箱时刻，但很多偏远地区的快递目前仍在路上。尤其是在如今电商平台都在讲“下沉”的今天，虽然农村网购很简单，但是取快递却很难。甚至难倒“农村取快递为何这么难”都登上了微博的热搜，这足以说明代表了很多人的心声。

针对农村取快递为何这么难这个问题，其实原因并不复杂，估计很多身在农村的人都会知道其中缘由。国家邮政局数据显示，中国2019年时仍有超七成建制村没有电商配送站点，如西南边陲的一些村民，骑车到最近快递网点需1.5小时，网购成本远高于城市居民。

对此有关专家表示，快递进农村难主要在于末端运输成本高，具体原因如下：

1、农村地区一般都很偏远，交通不发达，部分边远地区的交通仍然靠走，货物运输仍然靠背、靠扛、靠担。更有甚者有些地方还要爬山、要涉水，极具危险性。

2、农村人口分布太零散，不像城镇，一个地方就几百家。农村有自己的土地，一般都是自己建的房子，房子编号不明显。然后有些地方路也不通，快递很难派件，最多只能到镇上，然后自己去取。

3、农村所在的区域业务量小、距离远，产生的费用却很高，并且快递超过了他派送的范围。向农村派送利润很可能为负，所以商业快递大多不将农村地区列入派送范围。

其实这些都是表面的问题和现象，归根结底的原因还是成本的问题。如果运费增加了，买的人就会减少，如果运费便宜了，那么快递公司就会亏损，实在是很难找到一个折中。

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