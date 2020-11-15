苹果M1的“核显” 有多强 GPU性能堪比独显

通过目前一些爆料文章来看，苹果M1的CPU性能确实非常出色，但也有人认为其GPU部分会是相对比较薄弱的环节。由于苹果M1也是SoC的形式，我们姑且也将它的GPU称为“核显”吧。但是出人意料的是，根据最新的爆料称其性能直逼往日主力独显，令人倍感意外。



苹果M1的“核显” 有多强

目前，GFXBench 5.0上出现了首个基于苹果M1配置的测试成绩，在GPU成绩中，一同出现的还有GeForce GTX 1050 Ti，很可能是通过Thunderbolt 3端口连接到主机使用的，而这两套系统都是在Mac OS X上运行Metal API。

从实际测试成绩看，M1在Aztec Ruins场景中，Normal Tier模式离屏测试提高了22%，High Tier模式离屏测试提高了约21%，Car Chase场景和曼哈顿3.1中也有类似的情况，大概有20%的提高。



苹果M1的“核显” 有多强

M1的GPU真正提升的地方是曼哈顿和T-Rex的基准测试，它分别比GeForce GTX 1050 Ti快30%和25%。M1的GPU都显示了极强的实力，毕竟上述成绩已经击败了上一个版本的MacBook Air、MacBook Pro和Mac mini中的第10代和第11代Intel处理器里的IGP。

苹果M1配备了8核GPU，苹果称其为世界上性能最强的PC集成显卡，拥有128个执行单元，可同时执行24576个线程，运算能力达到2.6TFLOPs，仅就运算能力来说已经超越了英伟达的GTX970（2.44TFLOPs），Pixel Fillrate达到41G/S，Texel Fillrate为82G/S。

顺便再来看看苹果M1的CPU表现，搭载M1的MacBook Air GeekBench 5跑分成绩为单核1687，多核7433。单核成绩超过酷睿i9-10910(10核2.7GHz)加持的iMac（1252分），多核心比12核至强E5-2697还高，而且明显胜过i9-9880HK加持的16寸MacBook Pro。

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