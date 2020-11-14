爱立信看不惯封杀华为 竞争靠实力别整其他的

华为、爱立信、诺基亚这三家公司在5G领域均具有出色的实力，也是很多国家组建5G网络的首选供应商。但因为美国挑起封杀华为的争端，导致全球5G建设出现了很多不和谐的因素。针对这种情况，就连和华为存在直接竞争关系的爱立信都看不下去了！





爱立信看不惯封杀华为

瑞典爱立信公司CEO鲍毅康（Börje Ekholm）接受采访时表示，支持华为在瑞典发起诉讼，这个世界需要公平竞争环境。华为确实是爱立信强大的竞争对手。在这场战争中，爱立信如果想要取胜，不靠其他方式，靠的是不断地投资技术研究、让客户满意的解决方案。

爱立信CEO除了力挺华为在瑞典发起诉讼之外，还曾多次强调，一个国家考虑国家安全问题无可厚非，政府决定企业无从干涉，但在保证国家安全的同时，也应允许开放和自由的市场准入。如此说法体现了一家国际化大公司的格局和气度，为爱立信点赞。

而华为在瑞典被禁事件的来龙去脉，最早可追溯到今年10月21日，针对瑞典以“威胁国家安全”为由禁止中国企业参与本国5G建设，宣布禁止参与5G频谱拍卖的瑞典电信企业使用华为或中兴公司的5G设备，正在使用的设备则必须在2025年初之前完成更换。

当时，中国外交部发言人赵立坚回应说，中方对瑞典的决定表示强烈不满。瑞典禁中企参与5G建设，中方回应称这是无端抹黑公然打压。华为和中兴等中方企业多年来严格遵守当地法律，积极促进中瑞信息与通信技术合作，为瑞典基础设施建设作出了积极贡献。

随后，华为公司将瑞典邮政电信管理局诉诸公堂，在斯德哥尔摩行政法院收到华为的上诉后，暂时取消对华为和中兴通讯公司的禁令。据悉，有很多瑞典电信公司在其4G网络中都装有华为设备，如果不使用华为设备，意味着升级到5G网络要付出高昂的成本。

爱立信看不惯美国封杀华为，确实令人感到畅快。目前全球电信设备市场上，华为，爱立信，诺基亚，中兴位居前四。根据第三方市场分析和研究公司DellOro Group的最新报告显示，今年上半年华为占有全球电信网络设备总支出的31％，位居全球第一。

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