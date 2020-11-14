次世代主机发售至网络流量激增 人们都在下载这两款游戏

索尼 PS5 和微软 XSX / XSS 在本周开售，英国互联网服务提供商（ISP）也看到了次世代主机带来的流量激增。毕竟玩家们在开箱通电后的第一件事，就是下载系统更新和安装游戏。以 Virgin Media 为例，本周二的时候，该公司网络上的数据消耗量达到了历史最高水平，平均流量较 10 月份增加了 30% 。



次世代主机发售至网络流量激增

Virgin Media 宣称，首发当天的流量达到了 108 PB，平均每客户为 20GB 。此外 TalkTalk 和 Openreach 表示，其在同一日迎来了历史流量高峰。以《刺客信条：英灵殿》和《使命召唤：黑色行动冷战》为代表的跨世代大作的预下载，是推动本次流量飙升的一个主要原因。

不过 Openreach 补充道，苹果强推的 iOS 软件更新，是推动本周流量飙升的另一个重要因素。当然，对于 ISP 来说，周二其实也算不上市一个特别的日子。毕竟等到 PS5 也在欧洲开售，它们还要迎来更加忙碌的一周，甚至未来几个月内都不会有所缓解。

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