鉴于很多手机App屡屡出现窃取个人隐私，侵犯用户权益的问题，目前国家也加强了对App的管控，因此我们经常能够看到一些常用的App倍通报甚至下架的新闻。而这次微博、航旅纵横等35款App被通报窃取个人隐私，则再次为敲响警钟。

2019年1月，中央网信办、工业和信息化部、公安部、市场监管总局四部门联合发布《关于开展App违法违规收集使用个人信息专项治理的公告》，在全国范围组织开展App违法违规收集使用个人信息专项治理，并成立App违法违规收集使用个人信息专项治理工作组。

今天，App违法违规收集使用个人信息治理工作组发布通告，35款安卓App存在个人信息收集使用问题，建议相关App运营者及时对存在的问题进行整改，并自即日起30日内向工作组反馈整改情况。

30日后，工作组将对整改情况进行核验，并向相关部门提交复核结果，对不能有效整改的建议依法予以处置。



微博、航旅纵横等35款App被通报窃取个人隐私

在这份名单中，新浪微博、航旅纵横两款用户量极大的App赫然在列。其中，微博的问题有两点：

一是未逐一列出嵌入的腾讯Bugly、淘宝等第三方SDK收集使用个人信息的目的、类型；

二是以不正当方式误导用户同意收集个人信息：在隐私政策中以“在你发送微博、使用微博提供的位置定位服务时，我们会收集你的位置信息、设备信息”为由收集用户设备信息。

航旅纵横则有三个问题：

1、在申请打开位置等可收集个人信息的权限时，未同步告知用户其目的；

2、用户明确表示不同意打开存储等权限后，仍频繁征求用户同意，干扰用户正常使用；

3、为注销用户账号设置不合理条件：需提交用户手持身份证照片等信息才允许注销，且未说明注销后是否会删除注销时提交的身份证照片信息。

其他违规App还有：

鄂汇办、爱城市网、市民云全国版、营销助手、睿视、恋爱物语、恒大智慧社区、连信、最右、PICOOC、钓鱼人、元道经纬相机、爱山东、宁归来、幸福秦皇岛、布卡互动、触漫、课后网、七彩熊绘本、贝聊家长版、好分数、一起中学学生、超级课程表、大白U帮、今日校园、晓黑板、优信二手车、你我借贷款、信而富、壹钱包、皖事通、网易蜗牛读书、立刷

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