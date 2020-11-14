35款安卓App被通报！整天用的它俩赫然在列

今天，App违法违规收集使用个人信息治理工作组发布通告，35款安卓App存在个人信息收集使用问题，建议相关App运营者及时对存在的问题进行整改，并自即日起30日内向工作组反馈整改情况。

30日后，工作组将对整改情况进行核验，并向相关部门提交复核结果，对不能有效整改的建议依法予以处置。





在这份名单中，新浪微博、航旅纵横两款用户量极大的App赫然在列。

其中，微博的问题有两点：

一是未逐一列出嵌入的腾讯Bugly、淘宝等第三方SDK收集使用个人信息的目的、类型；

二是以不正当方式误导用户同意收集个人信息：在隐私政策中以“在你发送微博、使用微博提供的位置定位服务时，我们会收集你的位置信息、设备信息”为由收集用户设备信息。

航旅纵横则有三个问题：

1、在申请打开位置等可收集个人信息的权限时，未同步告知用户其目的；

2、用户明确表示不同意打开存储等权限后，仍频繁征求用户同意，干扰用户正常使用；

3、为注销用户账号设置不合理条件：需提交用户手持身份证照片等信息才允许注销，且未说明注销后是否会删除注销时提交的身份证照片信息。

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