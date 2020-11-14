苹果自研的Apple Silicon处理器正式发布，被命名为M1，将搭载新款的MacBook笔记本进行发售。近期业界关于苹果M1的报道不断，其中很多测试软件表明其运行效率甚至超越了英特尔的高端酷睿，给人一种性能爆棚的既视感，但这种感觉很可能是个错觉。





苹果M1可能没想得那么快 启动Office居然要20秒

苹果发布M1曾强调为了兼容性做出了很多的努力，并且加强了与微软的合作。微软也以顶级开发者的身份并在第一时间针对该处理器机型了适配，不过目前似乎出现了一点令人尴尬的小问题，借助Rosetta 2编译运行Mac上的原版Office，第一次要花费20秒左右的时间。

尽管一旦编译完成，之后的效率就很快了，但这个不大不小的问题还是比较麻烦的。苹果在开发文档中也表示已经注意到微软报告的问题，承认经由Rosetta 2模拟运行可能需要花费更多的时间。编译后，用户可能会觉得启动或者运行时速度有些慢。

作为解决办法，苹果建议开发者尽快将原版Mac软件转化为新的通用二进制代码，那样M1处理器就能高效识别和运行了。作为一款新的处理器，苹果M1刚刚面试必然会存在一些适配和兼容方面的问题，但是想着时间的推移以及性能的不断提升，最终能成为真正主角。

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