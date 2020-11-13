卢伟冰预热红米新机！一亿像素稳了

小米集团中国区总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰连发多条微博回顾了Redmi Note系列的经典机型，暗示Redmi Note 9系列即将官宣。

今天卢伟冰回顾了Redmi Note 7 Pro，它是Redmi第一款搭载索尼IMX586传感器的手机，第一次把索尼4800万像素带到了1500元档位，号称拍照效果媲美友商3000元价位段手机。

有网友留言评论，这是明示Redmi Note 9系列要用一亿像素了。

目前Redmi Note 9系列已经获得工信部入网许可，工信部网站给出的参数显示，Redmi Note 9系列高配版主摄为1.08亿像素。

据爆料，Redmi Note 9系列使用的一亿像素为三星HM2，传感器尺寸为1/1.52英寸，单位像素面积为0.7μm，支持9像素合一也就是等效2.1μm，在极暗环境下可有效提高进光量，保证画面细节。

此外，Redmi Note 9系列高配版搭载高通骁龙750G处理器，标准版搭载联发科天玑800U芯片，可能会在11月24日发布。

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