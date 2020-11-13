AMD锐龙5000新U曝光：马甲性能也这么良心

传言AMD定于明年1月CES上发布锐龙5000系列移动处理器，也就是面向笔记本平台。锐龙5000系列APU的阵容稍有些复杂，其中既有Zen2+Vega的Lucienne，也有Zen3+Vega的“Cezanne（塞尚）”，已经多次出现于惠普笔记本的锐龙7 5700U据说就是Lucienne，也就是Renoir Refresh。

虽然架构上没有新意，但相较于上一代锐龙7 4700U，锐龙7 5700U频率增加了200MHz，同时解锁了超线程，也就是从8核8线程升级为8核16线程。

在GeekBench 5.2.2中有了锐龙7 5700U的初步跑分情况， 单核平均成绩1141分左右，多核6347分左右。

对比锐龙7 4700U的中位数成绩（1133/5148），单核打平，多核提升了了23%之多。这个水平可以说，越级看齐了锐龙7 4800U，整体令人满意。

值得一提的是，据称AMD还有Zen2架构+RDNA2的“Van Gogh（梵高）”和Zen3+RDNA2的“Rembrandt（伦勃朗）”，后者还是6nm工艺。

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