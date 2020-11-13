人艰不拆等词被教育部点名 网络用语也需要规范

11月13日，教育部网站发布的《对十三届全国人大三次会议第3950号建议的答复》（以下简称《答复》），披露了教育部答复十三届全国人大三次会议“关于规范汉语用语承续传统文化的建议”的具体内容。

教育部在成文于10月19日的《答复》中指出，语言文字是中华文明的重要标志，也是传承中华文明的重要载体。正确规范使用祖国语言文字，对于传承弘扬中华优秀传统文化具有基础性作用，也是语言文字工作的重要任务之一。

“正如您所言，互联网时代的到来对语言文字产生了巨大的影响，既出现了一些可以反映时代特征、传播正能量的新词新语，如‘给力’‘点赞’‘硬核’等，也出现了一些不规范、不文明的误读误写误用现象，如‘人艰不拆’‘十动然拒’等生造晦涩的词语，甚至是一些低俗的语言，对网络生态环境，以及社会语言生活和文化安全产生了不良影响。”《答复》称，对此，教育部、国家语委高度重视，采取积极措施加强引导。

《答复》称，下一步，教育部将认真研究并吸纳您的建议，一是通过筹备召开新世纪以来第一次全国语言文字会议、研究出台指导性文件《关于全面加强新时代语言文字工作的意见》、研制《国家语言文字事业发展“十四五”规划》、完善出台《<国家通用语言文字法>实施办法》等继续加强对语言文字规范化工作的顶层设计和政策引导。二是继续与相关部门协调配合，及时监测全媒体时代下的语言生活动态，根据语言发展规律，加强对重点领域语言文字使用的监督管理，引导社会语言生活健康和谐发展。三是推进中华经典诵读工程深入实施，继续打造语言文化品牌节目，广泛开展中华经典诵读、书写、讲解等实践活动，充分发挥现代信息技术优势，创新“互联网+语言文化”，开发寓学于乐、寓读于乐的多样化新媒体资源，加大融媒体渠道宣传推广力度，推动中华优秀传统文化传承发展。

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