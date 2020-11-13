国人最爱的十大App出炉 腾讯阿里两大派系蚕食鲸吞

由新财富杂志统计的中国前30 App榜单引发关注，榜单的排序其实很多人早有预期，只是在这份榜单中腾讯阿里两大派系蚕食鲸吞的态势让很多人感慨良多。在这份榜单当中，前十大App竟然有7个属于腾讯阿里系，这两大互联网体系其实已经掌控了人们的衣食住行。

新财富杂志统计的中国前30 App榜单按照活跃用户数量来算，前十名分别为：微信、支付宝、手机淘宝、QQ、高德地图、百度、抖音短视频、搜狗输入法、爱奇艺、腾讯视频。这样一份榜单基本涵盖了人们生活中衣食住行购的方方面面，成为生活必须。

在前十的排序当中，腾讯系占据了4席（微信、QQ、搜狗、腾讯视频），阿里系占据了3席（支付宝、手机淘宝、高德地图），两者合计垄断7成份额。如果把范围扩大至前30名，腾讯系占据14席，阿里系占据7席，同样合计占据7成份额。

如果从具体数字上来看，腾讯系活跃用户共计57.37亿，而阿里系活跃用户共计31.28亿，当然这些用户是有重叠的。即使如此，也标志着中国互联网已经进入寡头割据的时代，虽然提供的服务可能更有保障，但很多新兴公司在这样的格局下很难生存是最大弊端。



国人最爱的十大App出炉

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